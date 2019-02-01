Режим Мадуро конвульсирует: почему активизировались перелеты Каракас – Москва

Противники опального президента Венесуэлы Николаса Мадуро уже успели заявить, что таким образом диктатор вывозит золото в Россию.

Сразу после подобного заявления в СМИ появилась информация, что данный рейс осуществил перевозу 20 тонн золота, что равноценно 20% венесуэльских запасов данного драгметалла, для оплаты прибежища в РФ.

Что же, давайте разберемся немного детальнее, была ли данная транспортировка вывозом золота из Венесуэлы и представляла или она собой оплату прибежища в РФ.

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Прежде всего, отмечу, что за последнюю неделю в Венесуэле резко возрос авиатраффик. Ежедневно из Каракаса совершают рейсы десятки бизнесджетов, которые использует политическая и бизнес-элита страны. Значительная часть маршрутов этих рейсов в направлении Карибского бассейна.

То есть, неоднозначное движение происходит и лица, так или иначе связанные с режимом Мадуро, готовятся к итогу протестов, который обычно при латиноамериканских революциях, для врагов этих революции не оптимистичен. А между тем, только по самым скромным подсчетам, политики и олигархи, приближенные к власти, за период правления Чавеса-Мадуро опустошили Венесуэлу минимум на $300 млрд.

С учетом таких цифр, те $17 млрд которые Мадуро задолжал России – это сущий пустяк! Но, все же, вернемся к вышеупомянутому рейсу.

Даже если на самолете Nordwind Airlines и перевозилось 20 тонн золота, то это отнюдь не оплата долга. Ведь при нынешнем курсе, даже завышенном относительно рыночной стоимости, в Москву привезли не более $1 млрд. То есть, таких рейсов еще нужно совершить как минимум 17, с учетом того, что золота осталось в стране разве что на 4 рейса.

Да и не одним золотом богата Венесуэла, речь может идти и о драгоценных камнях, ценных бумагах, предметах искусства. То есть, пока у Мадуро есть доступ в аэропорт, вывозиться будет все, к чему у него вообще есть доступ.

С другой стороны, Россия может открыть свои гостеприимные объятия не только для Мадуро, но и для всей его свиты, успешно распилившей национальное достояние страны на протяжении десятилетий. К примеру, одна только дочь Уго Чавеса является владелицей состояния на $4 млрд.

Если это так, то рейсы в Москву будут не единичны, а вырастут в ближайшие дни на порядок.

С другой стороны, ни о каком бегстве может пока не идти речь, а рейс этот обеспечивал лояльность Москвы и предоставление определенного рода учуг, к примеру, оплата за присутствие в стране тех же российских ЧВК.

В любом случае, какие бы из вышеперечисленных целей не преследовал данный вояж, а свидетельствует он об одном – режим конвульсирует. А это явно не признак его сохранения у власти с долгой и счастливой перспективой.

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