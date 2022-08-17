Не "замороження", а "охолодження", – Резніков допустив пониження активності боїв

У Міноборони допускають пониження активності бойових дій в Україні. Втім, це не означає "заморожування" війни, як після окупації росією Донбасу.

Сучасна війна – це війна ресурсів. І ресурси виснажуються з обох сторін. Про це заявив міністр оборони Олексій Резніков.

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Конфлікт можна охолодити

Резніков вважає, що не можливо "заморозити" конфлікт. Можливий варіант пониження активності, залежно від того, який сезон.

І знову ж таки, сучасна війна – це війна ресурсів. Ресурси, звісно, виснажуються з обох сторін. І, відповідно, кожна сторона потребує часу на відновлення,

– зазначив міністр.

За його словами, російські війська, за різними даними, втратили мінімум третину свого бойового потенціалу, який був застосований під час нападу на Україну.

Так, росіяни втратили 30% свого елітного корпусу – десантників, морпіхів, спецназівців, причому офіцерського та сержантського складу і у віці в середньому 35 років. Резніков наголосив, що на їхню підготовку було витрачено близько 15 років.

Також росія втратила до тисячі пілотів різного рівня, а це означає, що позбулися льотної еліти, яка може літати вночі, виконувати певні маневри, і цей ресурс теж потребує відновлення.

"Тому, скажімо, "охолодження" ситуації з погляду бойових зіткнень можливе. "Замороження" того, що люди хочуть називати "конфліктом", я не бачу, бо це не є конфлікт. Це – війна. Війна на виживання. І ми будемо захищати себе, щоб вижити", – додав Резніков.

Резніков назвав реалістичний план завершення війни

У світі роблять прогнози у завершенні війни росії проти України. Зазначають, що можливий корейський варіант, коли конфлікт заморозять на десятиліття, або сирійський – бойові дії впродовж років.

Міністр оборони України Олексій Резніков не вважає ці варіанти реалістичними. Він зазначив, що окупанти ще можуть шантажувати Захід ресурсами.

За словами Резнікова, корейська історія не відбудеться, бо росіяни не заморозили війну у 2014 році, а вирішили у 2022 йти у повномасштабний наступ. Щодо "Сирії", то окупанти також мають обмежений людський та збройний ресурси. Натомість в України збільшується кількість союзників.

Однак, як наголосив Резніков, є небезпека того, що коли зростуть ціни на газ, збільшаться податки, почнеться інфляція, то країни Заходу можуть послабити тиск на росію. Вони схилятимуть Україну до перемовин на невигідних для неї умовах.

"Якщо їхній внутрішній порядок денний буде сильно тиснути, то це може послабити нашу позицію. І тоді деякі політики будуть мріяти, щоб посадити нас за стіл перемовин", – пояснив Резніков.

Він наголосив, що Україна повинна здобути у виграшну позицію на полі бою. Міністр вважає це реалістичним планом.

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