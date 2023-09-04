Правильні кроки – скандальні яйця․ Резніков йде: чим він запам'ятався на посаді міністра оборони

Міністр оборони Резніков подав заяву про відставку. Він був 17-тим головою відомства від відновлення Україною незалежності та очільником оборонного міністерства від початку повномасштабного вторгнення. За час роботи на посаді Резніков ухвалив чимало важливих рішень, хоча й без скандалів не обійшлось.

Понад 550 днів широкомасштабної війни Олексій Резніков керував, вочевидь, найголовнішим міністерством у нашій державі. У понеділок, 4 вересня, стало відомо про його звільнення. У цьому матеріалі 24 Каналу читайте про все, чим запам'ятався посадовець.

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Перші кроки

Очолив оборонне відомство Резніков 4 листопада 2021 року. У той час міжнародні видання з посиланням на західну розвідку уже активно писали про те, що Росія стягає війська до українського кордону та може готувати інтервенцію.

підготувати нашу державу до великої війни.

Насамперед зауважимо, що того року Міноборони показало надзвичайно хороший результат у виконанні державних замовлень – 99,8%, перевершивши очікування самого Резнікова, який висловлював сподівання, що цей показник буде рівні 97-98%.

Водночас реалізовувався цілий комплекс програм в оборонній галузі: модернізація техніки та зброї, розробка нових зразків озброєнні у співпраці зі західними партнерами. Скажімо, ремоторизація танків Т-64 – заміна двигунів 5ТДФ на потужніші 6ТД-1, а також реалізація ракетних програм "Вільха" та "Нептун".

Звісно, чимало з цих ініціатив виникли задовго до призначення на посаду Резнікова, однак справедливо буде згадати, що міністр активно працював над тим, аби відповідні програми засвідчували свою ефективність.



Резніков та командувач ЗСУ Валерій Залужний / Фото зі соцмереж

У лютому 2022 року в Україні вперше на парламентському рівні було погоджено зведений трирічний план закритих оборонних закупівель. Власне, цей трирічний план прийшов на заміну Державному оборонному замовленню.

За словами самого Резнікова, це було хорошим кроком, оскільки дозволило встановлювати орієнтири на середньострокову перспективу. З доцільністю такого рішення погодилось чимало авторитетних експертів.

Зверніть увагу! У січні 2022 року Резніков обіцяв ліквідувати Головне управління майна та ресурсів Міноборони, оскільки саме цей інститут, як стверджував міністр, концентрує в собі найбільше корупційних ризиків.

Обіцянки він дотримався – ГУМР було реорганізовано у ряд інших структурних підрозділів.

Виклики війни

Стосовно того наскільки Україна була готовою до повномасштабного вторгнення, існує чимало різних думок. Однак можна констатувати стовідсотково: ми вистояли навалу російських окупантів.

Важко сперечатися з тим, що, зокрема, оборонене відомство нашої держави докладало чимало зусиль задля ефективної комунікації з партнерами та забезпечення ЗСУ усім необхідним озброєнням та технікою.

Наприклад, дієвими були зустрічі партнерів, міністрів оборони у форматі "Рамштайн". У них брав участь Резніков, наполягаючи на важливості передачі Україні зенітно-ракетних комплексів, танків та авіації.



Резніков на зустрічі з партнерами в форматі Рамштайн / Фото Міноборони

Уже забувається, скільки зусиль пішло на те, аби вибити зі Заходу установки для захисту неба Patriot, німецькі танки Leopard та багатоцільові винищувачі F-16.

Без сумніву, працювала над цим уся українська дипломатія – Міністерво зовнішніх справ, інститут Президента та інші відомства. Проте Міноборони на чолі з Резніковим теж зробило чимало.

Корупційні скандали

Про відставку Резнікова почали говорити ще взимку 2023 року, коли журналісти опублікували розслідування про можливу закупівлю Міністерством оборони продуктів за завищеними цінами.

Особливий суспільний резонанс викликало припущення про покупку яєць по 17 гривень за штуку в той час, коли в магазині вони вартували всього по 7 гривень.

Тоді Резніков випалив фразу, яка стала мемом: це, мовляв, ціна не за одну штуку, а за кілограм. А потім він запевнив, що оборонне відомство подало до суду, оскільки факту такої купівлі взагалі нібито не було.

Реакція людей на слова Резнікова про яйця / Меми з мережі

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Окрім того, зовсім нещодавно з'явилося нове розслідування журналістів про те, що нібито Міноборони купувало літні куртки для бійців Збройних Сил за ціною зимових.

Резніков запропонував парі розслідувачам: якщо це виявиться правдою, то він готовий подати у відставку.

Отже, у відставку міністра таки подає, а станом на зараз не можна сказати достеменно, чи були зловживання зі закупівлями. Перевірки тривають.

Інтерв'ю Резнікова про скандали за його участі: 24 Канал

І згадаємо, що, як повідомляли у Верховній Раді, Міністерство оборони заплатило 185 мільйонів гривень фірмі, велика частка якої належить колишньому міністру охорони здоров'я Максиму Степанову.

Ймовірно, антикорупційні органи оголосили йому про підозру через можливу причетність до заволодіння державних коштів на суму у понад 450 мільйонів.

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Підсумки і плани

Можна підсумувати, що період перебування Олексія Резнікова на посаді міністра оборони України був досить контраверсійним.

З одного боку, посадовець справді чимало зробив для посилення обороноздатності нашої держави. Час його головування Міністерством оборони припав на найскладніший етап в новітній історії України.

З іншого боку, він так і не зміг викорінити корупцію у МО та неодноразово був в епіцентрів скандалів. Через це, вочевидь, і був позбавлений посади.

Однак, як пишуть журналісти, на цьому кар'єра Резнікова не закінчується – він залишається в команді теперішнього президента Володимира Зеленського. Хоча як воно насправді, покаже лише час.