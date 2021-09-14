Маріуполь – флагман розвитку Донеччини та приклад успішного розвитку для інших міст, – Резніков

Віцепрем'єр, міністр із питань реінтеграції окупованих територій Олексій Резніков заявив, що Маріуполь є флагманом розвитку Донецького регіону та прикладом успішного розвитку для інших міст.

Він також високо оцінив будівництво першого в Україні сталевого будинку та умови реабілітації у Лівобережному центрі для дітей з інвалідністю в Маріуполі.

Я в захваті від того, що бачу та від подальших планів. Будівля інноваційного характеру. Важливо, що вона розрахована на тих, хто найбільше потребує житла. У Маріуполі так високо підняли планку, що іншим дуже важко буде йти за такими стандартами,

– сказав віцепрем'єр-міністр.

За словами міського голови Вадима Бойченка, 120 маріупольців отримають нове житло. Серед них – нові маріупольці, лікарі та медики.

Для нас ключовим є можливість, у першу чергу, кваліфікованим новим маріупольцям отримати комфортні умови для проживання у місті. Будинок буде максимально енергоефективний та безпечний. У нас вже є проєкт другого подібного будинку по вулиці Азовстальській, 5,

– сказав Бойченко.

Додамо, що проєкт фінансується з боку Маріупольської міської ради, Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України та Групи Метінвест. Сталь для будинку виробляють на маріупольських меткомбінатах.

Вже зараз зроблений цокольний поверх та будується перший і другий. Повністю завершити всі роботи, за словами представників підрядної організації, планують вже влітку 2022 року.

Мер розповів, що Центр реабілітації дітей з інвалідністю у Лівобережному районі міста обслуговує дітей двох районів – Лівобережного та Кальміуського. Вже наступного року буде оновлено другий центр, де такі ж можливості отримають діти Центрального та Приморського районів.

Олексій Резніков висловив впевненість, що другий заклад матиме такий самий рівень для комфортного зростання та соціалізації маленьких маріупольців.