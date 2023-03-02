Будуємо Міністерство контрнаступу, – Резніков обговорив з послами G7 та ЄС зміни у відомстві

Міністр оборони України Олексій Резніков провів зустріч з послами країн "Великої сімки" та Євросоюзу, на якій обговорювалися перетворення в Міністерстві оборони.

Про це керівник МО повідомив на своїй сторінці у фейсбук. Які питання обговорювали під час зустрічі, розповідаємо далі.

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Резніков про зустріч з послами G7 та ЄС

"Зустрівся з послами G7 та ЄС. Говорили про ситуацію на фронті і про зміни у нашому Міністерстві. Про те, як перетворюємо Міністерство оборони на Міністерство контрнаступу. Представив нових заступників: Олександра Павлюка, Андрія Шевченка та Віталія Дейнегу. Будуємо міністерство з ефективним управлінням уже зараз – на шляху до Перемоги. Це потрібно для успіху наших воїнів сьогодні і для надійного миру завтра", – заявив Олексій Резніков.

Під час зустрічі обговорювалися також питання вступу України до НАТО і постачання зброї, повідомив міністр оборони.

Він відзначив "важливу і своєчасну підтримку Вільного Світу" і подякував послу Японії, яка цього року головує у G7, Кунінорі Мацуда за організацію зустрічі.

G7 – це не про розміри. Це про здатність брати більше відповідальності,

– наголосив Олексій Резніков.