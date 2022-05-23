Резніков описав підсумки "Рамштайну-2" зображенням "Зірки Смерті" – бойової космічної станції

23 травня 2022 , 21:17
Читать новость на русском

Джерело:

твітер Олексія Резнікова

Міністри оборони понад 40 країн обговорили подальшу допомогу Україні. Схоже на те, що наша армія отримала дуже гарні новини.

Сьогодні, 23 травня, відбулася онлайн-зустріч Контактної групи щодо України. Вона стала продовженням співпраці, розпочатої на німецькій авіабазі "Рамштайн".

Читайте також Міністр оборони США заявив, що 20 країн оголосили про нові пакети допомоги для України

"Зірка Смерті" як ілюстрація підсумків зустрічі

 
Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська