Резніков описав підсумки "Рамштайну-2" зображенням "Зірки Смерті" – бойової космічної станції
23 травня 2022 , 21:17Читать новость на русском
Джерело:твітер Олексія Резнікова
Міністри оборони понад 40 країн обговорили подальшу допомогу Україні. Схоже на те, що наша армія отримала дуже гарні новини.
Сьогодні, 23 травня, відбулася онлайн-зустріч Контактної групи щодо України. Вона стала продовженням співпраці, розпочатої на німецькій авіабазі "Рамштайн".
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