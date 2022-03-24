Резніков поговорив із мінстром оборони Італії: як минула бесіда

На своїй сторінці у соціальній мережі твіттер Олесій Резніков повідомив, що поспілкувався з Мінстром оборони Італії.

За словами Міністерства оборони України, він мав дуже змістовну розмову зі своїм колегою Лоренцо Гуеріні, який підтримує нашу державу.

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"Я щиро вдячний за цю віддану підтримку всім людям і особливо дякую Лоренцо Гуеріні за його непохитну мужність", – написав Олесій Резніков.

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