Резніков попередив, що ескалація на Донбасі може початися будь-коли
Олексій Резніков заявив, що ескалація на Донбасі може трапитися у будь-який момент. Це пов'язано з тим, що на тимчасово окупованій території сконцентровано багато зброї.
Джерело:BBC
Як може трапитися ескалація
Мінімальний ризик загострення є. Про це віцепрем'єр-міністр та міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій заявив у інтерв'ю.
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Резніков сказав, що у кримінальному праві є поняття "ексцес виконавця".
"Умовно кажучи, комусь доручили когось побити, а він раптом вбив. У такому разі організатор несе відповідальність за те, що насправді замовляв, а не за те, що відбулося насправді. А той, хто скоїв злочин, – вже за наслідок", – розповів міністр.
Тут може відбутися ексцес виконавця, як свого часу було, коли росіяни завезли "Бук" для того, щоб збити український літак, але випадково збили іноземний літак МН-17,
– заявив Резніков.
Він додав, що за даними наших військових, на тимчасово окупованих територіях сконцентрували до 25 тисяч найманців першого і другого армійських корпусів під керівництвом офіцерів та інструкторів Росії.
"Що там відбувається безпосередньо в окопах, що вони п'ють, чи що вони курять, ніхто не знає. Тому все може статися", – зауважив чиновник.
Загострення на Донбасі: головне
- Головнокомандувач Збройних сил України Руслан Хомчак заявив, що Росія стягує свої війська до кордону. Це відбувається під виглядом бойових навчань.
- Розвідка встановила, що Москва може спробувати просунутися вглиб нашої держави.
- Крім того, у мережі публікували відео, на яких видно колони російської військової техніки у тимчасово окупованому Криму.
- Президент США Джо Байден запевнив, що у разі російської ескалації Україна не залишиться на одинці. За даними ЗМІ, Вашингтон привів у максимальну бойову готовність свої війська у Європі.
Розташування російської армії біля кордону України / Інфографіка 24 каналу
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