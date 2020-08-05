Віцепрем'єр заявив, що "особливий статус" Донбасу полягає в створенні покращеної економічної стратегії та залученні інвестицій. Резніков переконаний, що інвестори готові прийти на Донбас, адже вони працюють у різноманітних гарячих точках світу.

Прем'єр-міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України у своїй статті для видання Atlantic Council заявив, що український уряд готує нову економічну стратегію для Донбасу. Ключовим її напрямком стане розвиток частин Донецької та Луганської областей, що перебувають на підконтрольній Україні території.

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Такий підхід, мабуть, найкраще характеризується як українське сприйняття поняття "особливого статусу" для регіону з метою трансформації інвестиційного клімату та впровадження нової економічної моделі на регіональному рівні,

– зазначив Резніков.

Резніков впевнений у тому, що на схід України цілком можливо залучити масштабні інвестиції, адже інвестори працюють у гарячих точках у всьому світі. За словами міністра, у представників бізнесу та закордонних дипломатів стан українського правосуддя викликає більше занепокоєння, ніж близькість до лінії фронту.

Віцепрем'єр зазначає, що міністерство має на меті створити особливий режим інвестування в підконтрольній частині Донбасу.

Ми розглядаємо поширення міжнародних правил комерційного арбітражу на регіон як невід'ємну частину цих планів. Крім того, українська держава повинна взяти на себе хоча б частину страхового тягаря від політичних та військових ризиків, які важко передбачити інвесторам. Щоб зробити такий підхід стійким, ми плануємо створити фонд спеціального призначення для заохочення та сприяння інвестиціям, а не покладатися на донорську допомогу,

– пише міністр.

Попередньо, представити дорожню карту розвитку економіки Донбасу до Кабінету Міністрів Резніков планує у вересні. Після чого міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України планує протягом шести місяців підготувати необхідні законопроєкти для реалізації запланованого розвитку.

За словами міністра, час для проведення цієї ініціативи може бути вдалим. Оскільки після кризи, спричиненої COVID-19, багато країн ЄС визнають переваги в близькому розташуванні виробництв. Резніков вважає, що Україна, як одна з найближчих сусідів ЄС, підходить для цього якнайкраще. Адже на Донбасі є все необхідне для облаштування виробничої потужності.

Резніков також згадав і про російське тлумачення "особливого статусу" для Донбасу. Міністр назвав його неприйнятним на сьомому році російсько-української війни.