В уряді серйозно зайнялись питанням деокупації Кримського півострова. Мовиться про створення нового міжнародного майданчика, на якому обговорюватимуть це питання.

Київ підіймає питання звільнення політв'язнів

Офіційний Київ вже готує відповідний план заходів. Про це повідомив віцепрем'єр-міністр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков, інформує "РБК-Україна".

До теми Україна запросила Німеччину долучитись до платформи з деокупації Криму

За словами урядовця, Україна постійно підіймає питання про звільнення політичних в'язнів в анексованому Криму. Проте для цього потрібна нова платформа для переговорів.

Всі сигнали, які необхідні, міністр Кулеба (очільник МЗС України – 24 канал) надсилає своїм колегам. І ,скажімо так, це питання на серйозному марші. Це окремий майданчик,

– зазначив Резніков.

Зверніть увагу! Президент України Володимир Зеленський нещодавно заявив, що Україна не повинна була допустити, щоб Росія анексувала Крим. Однак глава держави впевнений, що територія згодом повернеться під контроль України, а винні в анексії точно будуть покарані.

Що відомо про окупацію Криму