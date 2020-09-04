Резніков про деокупацію Криму: мовиться про створення нового міжнародного майданчика
В уряді серйозно зайнялись питанням деокупації Кримського півострова. Мовиться про створення нового міжнародного майданчика, на якому обговорюватимуть це питання.
Київ підіймає питання звільнення політв'язнів
Офіційний Київ вже готує відповідний план заходів. Про це повідомив віцепрем'єр-міністр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков, інформує "РБК-Україна".
До теми Україна запросила Німеччину долучитись до платформи з деокупації Криму
За словами урядовця, Україна постійно підіймає питання про звільнення політичних в'язнів в анексованому Криму. Проте для цього потрібна нова платформа для переговорів.
Всі сигнали, які необхідні, міністр Кулеба (очільник МЗС України – 24 канал) надсилає своїм колегам. І ,скажімо так, це питання на серйозному марші. Це окремий майданчик,
– зазначив Резніков.
Що відомо про окупацію Криму
- Росія анексувала Крим у 2014 році.
- Підставою для анексії став так званий референдум, який окупанти провели під дулами автоматів.
- Відповідно до нього, 96,77% жителів Криму підтримали так зване приєднання півострова до Росії.
- 18 березня 2014 року в Кремлі відбулось підписання так званого Договору про прийняття Республіки Крим до складу Російської Федерації.
- Міжнародні організації визнали окупацію та анексію Росією українського Криму незаконними та засудили дії Росії.
- Росія називає анексію Криму абсолютно легітимною.