Резніков теж провів розмову з Ердоганом: говорили про злочини Росії

Міністр оборони Олексій Резніков, як і Володимир Зеленський, мав розмову з президентом Туреччини Реджепом Ердоганом.

Згідно з опублікованою інформацією, вони обговорили ситуацію на передовій.

Важливо Зеленський провів розмову з Ердоганом: що обговорили

"Я детально поінформував главу Турецької держави про воєнні злочини, що вчиняє Росія проти мирного населення України, та руйнування інфраструктури", – повідомив Олексій Резніков.

Крім того, він зазначив, що окрему увагу приділили питанням гуманітарної допомоги й можливості евакуації мирного населення з Маріуполя. Насамперед – поранених.

"Я щиро вдячний Президенту Туреччини та всьому турецькому народу за підтримку нашої країни та допомогу громадянам України. Які рятуючи свої життя були вимушені покинути Батьківщину і тікати до Туреччини від цієї війни, яку розв‘язала Росія проти України", – зазначив Міністр оборони України.

Також Олексій Резніков залишив допис у твіттер з підсумками зустрічі.

"Обговорили з Президентом Реджепом Ердоганом подробиці ситуації на передовій, російські військові злочини проти мирного населення та пошкодження інфраструктури. Я ціную всю підтримку, яку надає Туреччина, включаючи політичну та дипломатичну".

Туреччина не єдина, хто погодився надати гарантії безпеки Україні: дивіться відео