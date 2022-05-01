Резніков відвідав Чернігівщину і вручив військовим нагороди
Міністр оборони України Резніков Олексій відвідав звільнені від російських загарбників населені пункти на Чернігівщині. Також він нагородив захисників Чернігова, які мужньо стоять.
Під час візиту до Чернігова Резніков:
- ознайомився зі станом справ по Сіверському напрямку
- відвідав звільнені селища Ягідне і Лукашівка
- відзначив відомчими нагородами й цінними подарунками захисників Чернігова
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Він також поспілкувався із місцевими жителями, які показали йому укриття, де люди переховувалися від постійних обстрілів.
Крім того, очільник Міністерства оборони мав бесіду із хлопчаками – майбутніми захисниками України.
Резніков відвідав Чернігівщину і вручив військовим нагороди / Фото з фейсбуку Оперативного командування "Північ"
Зеленський нагородив прикордонників
Президент України нагородив українських прикордонників. Володимир Зеленський зазначив, що вони зараз виконують одне з найважливіших завдань – контролюють лінію кордону з Росію, реагують на активність загарбників та боронять нашу землю.
Нагородження відбулося на честь Дня прикордонника. Однак глава держави підкреслив – зараз святкувати не можна. Тільки після того, коли ми виб'ємо окупантів з нашої землі.
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