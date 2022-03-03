Резніков відзначив голів ВЦА, які нині на передовій з ворогом
Олексій Резніков відзначив голів військово-цивільних адміністрацій та мерів, які сьогодні на передовій.
Міністр оборони наголосив, що наша армія вже знищила тисячі окупантів.
Важливо Можемо говорити про переломну фазу, – Міноборони про війну в Україні
Окремо Резніков відзначив голів військово-цивільних адміністрацій та мерів наступних міст:
- Чернігів,
- Суми,
- Конотоп,
- Харків,
- Маріуполь,
- Херсон,
- Миколаїв.
Він підкреслив, що це – форпости Європи.
Як Україна протидіє окупантам
За словами міністра оборони, наша армія вже знищила стільки ворожої техніки, що можна було б озброїти армії кількох країн.
Можливості наших Збройних сил зростають, надходить допомога. На багатьох ділянках блискуче себе проявили бійці тероборони. Наші повітряні аси вже стали легендами. Десантники, піхота, артилерія – усі доводять, що українці – найкращі,
– наголосив Резніков.
Він додав, що російські окупанти злякалися ганебної поразки і почали вчиняти злочини проти людяності. Вони обстрілюють лікарні, вбивають жінок та дітей. Це вже не армія – це звичайні боягузи і терористи.
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