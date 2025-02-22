США хотіли змінити текст резолюції ООН про засудження Росії, Зеленський відмовився, – WP

Адміністрація президента США Дональда Трампа просила Україну відкликати щорічну резолюцію ООН, яка засуджує війну Росії. 21 лютого Сполучені Штати запропонували пом'якшену версію документа, але Київ відмовляється її надавати до Генасамблеї, адже нова заява є близькою до проросійської.

Резолюція має бути традиційно оприлюднена у річницю повномасштабного вторгнення. Вимоги, прописані у версії США, приголомшили українську сторону. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на The Washington Post.

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США хочуть внести зміни до резолюції України

Видання пише, що американська версія резолюції симпатизувала б Росії, адже звідти прибрали головні тези про засудження країни-агресорки за початок війни та воєнні злочини. Тобто згідно з новим документом, з Росії може знятися відповідальність за напад на Україну,

Державний секретар США Марко Рубіо опублікував альтернативну версію тексту резолюції ООН. У ньому відсутні згадки про територіальну цілісність України та про те, що Росія – агресор.

Підтримуючи цю резолюцію, ми підтверджуємо, що цей конфлікт жахливий, що ООН може допомогти його покласти край, і що мир можливий. Ми твердо віримо, що настав час взяти на себе зобов’язання припинити війну,

– йдеться в заяві.

Натомість перший варіант резолюції Вашингтон пропонує відкликати, хоча він уже узгоджений з іншими країнами-партнерами, які планували її підписати. Так Президент України Володимир Зеленський наказав МЗС України не відкликати українську версію постанову.

Багато представників інших країн кажуть, що це більше схоже на заклик до умиротворення з Путіним, а не на заклик до миру,

– сказав неназваний європейський посадовець.

Цікаво, що США ще з початку були не згодні з деякими заявами в резолюції. А у своїй версії Сполучені Штати оплакують загибель людей під час "російсько-українського конфлікту" та заявляють що ООН має "підтримувати міжнародний мир, безпеку та мирне врегулювання суперечок". У Росії кажуть, що готові підписати американський варіант резолюції про війну.