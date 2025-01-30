Ухвалено резолюцію ПАРЄ про мирні переговори щодо України: про що йдеться у документі

Парламентська асамблея Ради Європи ухвалила резолюцію, у якій окреслила свою позицію щодо мирних переговорів Росії та України. Відповідний документ схвалили у четвер, 30 січня.

За резолюцію "Зобов'язання Європи щодо справедливого та сталого миру в Україні" проголосувало 86 депутатів ПАРЄ, утрималося шестеро, а проти не проголосував ніхто. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на ПАРЄ.

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Про що йдеться у резолюції ПАРЄ про переговори щодо України

У ПАРЄ закликали "до непохитності європейських зобов'язань та єдності на підтримку України та справедливого і тривалого миру".

У документі наголошується на прихильності Асамблеї до принципу "мир за допомогою сили" на тлі того, що Росія заручається підтримкою Ірану та КНДР.

Зокрема, надійні мирні переговори можуть вестися лише з позиції стійкості та сильної обороноздатності, а справедливий і тривалий мир можливий лише за умови надання Україні адекватних гарантій безпеки. Будь-які мирні переговори мають відбуватися за участю України та з повагою до її права визначати своє майбутнє,

– йдеться у резолюції.

У ПАРЄ зауважили, що наразі триває не лише війна Росії проти України, а й її гібридна агресія щодо світу, адже Кремль регулярно "втручається у політичні процеси держав-членів Ради Європи, які також становлять зростаючу загрозу демократичній безпеці у Європі". Йдеться про кібератаки, підпали, кампаній з дезінформації та диверсії, у яких прослідковується російський слід.

В Асамблеї вважають, що мир в Україні важливий не лише для Європи, але й усього світу.

Там також наголосили на необхідності притягти російських та білоруських лідерів до відповідальності за агресію проти української народу, зокрема, "шляхом створення всеосяжного механізму компенсації та спеціального трибуналу для притягнення до відповідальності російських та білоруських лідерів за злочин агресії проти України".