Резонансне вбивство у Каховці: фігуранта справи відпустили під домашній арешт

Експоліцейського Олександра Портнова на два місяці посадили під домашній арешт. Його підозрюють у приховуванні вбивства 26-річного жителя Каховки, що сталося у новорічну ніч. Максимальне покарання за приховування такого злочину передбачає позбавлення волі до трьох років.

Згідно з рішенням суду, Олександр Портнов буде перебувати вдома з восьмої вечора до сьомої ранку, повідомив сайт "Ґрати".

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Що відомо про трагедію у Каховці

Уночі проти 1 січня 29-річний чоловік розстріляв із рушниці 26-річного місцевого жителя Володимира Чебукіна. Згодом той помер у лікарні від отриманих травм. Відомо, що чоловіки посварились через те, хто виховуватиме дитину жінки. Вітчим захотів забрати сина у його рідного батька – Володимира. За версією слідства, у день трагедії батько хлопчика приїхав до будинку колишньої дружини з травматичною зброєю. А її співмешканець, начебто обороняючись, вибіг на нього з карабіном і почав стріляти.

Правоохоронці затримали стрільця та суд вже обрав йому запобіжний захід – тримання під вартою 60 діб без права внесення застави. Під час перестрілки на місці злочину був співробітник поліції. Цей факт і припущення, що правоохоронці спустять справу на гальма, спровокували протести в місті – активісти кілька разів пікетували місцеве управління поліції та навіть палили шини, вимагаючи об'єктивного розслідування злочину.

У нього пробиті легені у двох місцях. У нього пробита печінка в п’яти місцях. У нього відрізали дві кишки по метру. У нього прострелений шлунок, який ще й на половину вирізаний,

– сказала сестра вбитого Дар'я Чебукіна.



Активісти кілька разів пікетували місцеве управління поліції

Захисник Портнова зазначив, що експоліцейського ще не допитували у справі як підозрюваного.

Він не бачив самого злочину. Він вибіг і побачив, коли вже все сталося. Самого нанесення тілесних ушкоджень Чебукіну він не бачив, – зауважив адвокат Артем Бібік.

Також він вважає, що підозру Портнову оголосили через суспільний резонанс. На розслідуванні причетності поліцейського до вбивства наполягали родичі Чебукіна.

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