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      Відстороненням все й закінчиться, – адвокатка про масові звільнення у Каховці

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      Після протестів містян у Каховці, що на Херсонщині, відбулось масове звільнення правоохоронців. Зокрема, позбавили посади керівника Каховського райвідділу поліції, двох його підлеглих та шестеро поліцейських. Причиною стало порушення процедури слідчих дій на місці розстрілу 26-річного Володимира Чебукіна.

      Вбивство трапилось у новорічну ніч, однак звільнили правоохоронців лише сьогодні, 13 січня.

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      Членкиня Ради громадського контролю при НАБУ, адвокатка Злата Симоненко переконана, що це відбулось лише завдяки масовим протестам місцевих мешканців.

      "По цьому кримінальному провадженні ситуація дуже критична наразі. Реакція керівництва була достатньо затягнута, особливо щодо відсторонення і звільнення працівників. Наскільки я розумію, керівництво буде це обгрунтовувати тим, що вони проводили внутрішню перевірку щодо даних подій. Однак одразу зрозуміло, керівництво поліції почало діяти вже після того, як громадськість показала свій протест проти неправомірних дій поліції", – зазначила Злата Симоненко.

      Що відомо про резонансне вбивство у Каховці?1 січня 2020 року 29-річний чоловік розстріляв із рушниці 26-річного місцевого жителя Володимира Чебукіна. Згодом останній помер у лікарні. Попередня причина стрілянини – ревнощі. Під час перестрілки на місці злочину був співробітник поліції.

      У місцевих ЗМІ пишуть, що правоохоронець і той, хто стріляв у Чебукіна, перед цим відпочивали в одній компанії. Також журналісти припускають, що поліцейський навмисне нічого не зробив, аби запобігти кривавому фіналу, та навіть міг сам підбивати друга на злочин, переконуючи, що нікого не покарають. 

      За словами адвокатки, лише 5% працівників поліції притягують до кримінальної відповідальності, а довести зловживання службовим становищем правоохоронців у суді – майже неможливо.

      Судова практика навіть показує, що більшість з них або взагалі звільняється від кримінальної відповідальності, або навіть обвинувальний акт по таких особах не відправляється до суду. На моє переконання, на етапі відсторонення від посади цих осіб все і завершиться,
      – стверджує Злата Симоненко.

      Адвокатка додала, що такі випадки, як у Каховці, непоодинокі. За останні пів року в Україні саме після громадських протестів слідчі починали розглядати скандальні кримінальні провадження. Також пояснила, що у випадках, коли є підозра на зловживання службовим становищем працівника поліції, саме Державне Бюро Розслідувань має негайно почати кримінальне провадження щодо цих осіб.

      Відео 24 каналу: що відомо про вбивство у Каховці

       

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      Автор: Тетяна Пасічник, Ірина Кунинець
      Теги: Новини України Вбивство Вбивство у Каховці Кримінал Новини Херсона Поліція
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