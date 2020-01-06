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      РІЗДВО ВБИВСТВО У КАХОВЦІ КОНФЛІКТ МІЖ США ТА ІРАНОМ

      Вбивство в Каховці: правоохоронці зустрілися з родичами загиблого

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      Поліція після протестів у Каховці зустрілася з родичами постраждалого / most.ks.ua

      В обласній прокуратурі Херсонщини 6 січня відбулася міжвідомча робоча нарада з приводу резонансного вбивства у Каховці, яке сталося 1 січня 2020 року. Участь взяли, окрім прокурорів, представників ДБР та поліції, також родичі загиблого.

      Зустріч прокурорів та слідчих із родичами загиблого Володимира Чебукіна організували "з метою неупередженого та всебічного розслідування справи". Про це написали на офіційному сайті прокуратури Херсонської області. 

      До теми: Вбивство у Каховці: Рябошапка призначив своїх прокурорів

      Про що говорили правоохоронці на зустрічі з родичами Чебукіна

      Говорити про те, як забезпечити належний стан розслідування кримінального провадження про вбивство Володимира Чебукіна.

      • Родичі загиблого розповіли про своє бачення даного злочину. Правоохоронці пообіцяли, що "усі слова потерпілих взяті до уваги та будуть ретельно вивчені".

      Після зустрічі прокурор області Ігор Івченко також пояснив, що приїзд до Херсона групи прокурорів Офісу "має на меті координацію роботи слідчих та прокурорів у розслідуванні". 

      • Перед прокурорами стоїть чітке завдання: ретельно й об’єктивно вивчити всі версії вчиненого злочину та зробити максимум для встановлення всіх причетних до вбивства осіб.

      Резонансне вбивство в Каховці: головне

      • 1 січня у Каховці вбили 26-річного Володимира Чебукіна. Він мав конфлікт через рідного сина зі співмешканцем колишньої дружини. У нього стріляли, коли він приїхав до будинку колишньої. Згодом Чебукін помер у лікарні. 
      • Головного підозрюваного, колишнього правоохоронця, затримали та на два місяці взяли під варту. Однак люди переконані, що стрілець міг бути не один. Адже у момент трагедії відпочивав в компанії місцевих поліцейських.
      • Державне бюро розслідувань відкрило справу проти працівника районного управління поліції у Херсонській області. Його підозрюють у причетності до резонансного вбивства.
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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини України Кримінальні новини Вбивство у Каховці Державне бюро розслідувань Поліція ГПУ Новини Херсона
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