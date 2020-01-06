Вбивство в Каховці: правоохоронці зустрілися з родичами загиблого

В обласній прокуратурі Херсонщини 6 січня відбулася міжвідомча робоча нарада з приводу резонансного вбивства у Каховці, яке сталося 1 січня 2020 року. Участь взяли, окрім прокурорів, представників ДБР та поліції, також родичі загиблого.

Зустріч прокурорів та слідчих із родичами загиблого Володимира Чебукіна організували "з метою неупередженого та всебічного розслідування справи". Про це написали на офіційному сайті прокуратури Херсонської області.

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Про що говорили правоохоронці на зустрічі з родичами Чебукіна

Говорити про те, як забезпечити належний стан розслідування кримінального провадження про вбивство Володимира Чебукіна.

Родичі загиблого розповіли про своє бачення даного злочину. Правоохоронці пообіцяли, що "усі слова потерпілих взяті до уваги та будуть ретельно вивчені".

Після зустрічі прокурор області Ігор Івченко також пояснив, що приїзд до Херсона групи прокурорів Офісу "має на меті координацію роботи слідчих та прокурорів у розслідуванні".

Перед прокурорами стоїть чітке завдання: ретельно й об’єктивно вивчити всі версії вчиненого злочину та зробити максимум для встановлення всіх причетних до вбивства осіб.

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