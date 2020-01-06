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      РІЗДВО ВБИВСТВО У КАХОВЦІ ПІДСУМКИ 2019 ВБИВСТВО СУЛЕЙМАНІ

      Вбивство у Каховці: Рябошапка відправив своїх прокурорів

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      Рябошапка визначив групу прокурорів для розслідування вбивства у Каховці / Liga.net

      Група прокурорів від Офісу Генерального прокурора буде керувати розслідуванням резонансного вбивства в Каховці, до якого може бути причетний правоохоронець.

      Групу прокурорів визначив генпрокурор Руслан Рябошапка 5 січня, про це повідомляє пресслужба Офісу Генпрокурора.

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      Вони на місці координуватимуть роботу слідчих та прокурорів у розслідуванні резонансного вбивства мешканця Каховки, через яке тривають протести.

      Завдання прокурорів Офісу, які вже виїхали на місце злочину, ретельне і об’єктивне вивчення всіх версій вчиненого, стану провадження, вжиття заходів до встановлення всіх причетних до вбивства осіб,
      – зазначають в Офісі Генерального прокурора.

      У Каховці, що на Херсонщині, люди продовжують пікетувати відділок поліції, аби правоохоронці справедливо вели розслідування вбивства, яке сталося 1 січня. До справи може бути причетний поліцейський. 

      Резонансне вбивство у Каховці: основне

      • 1 січня у місті вбили 26-річного місцевого жителя Володимира Чебукіна. Чоловік мав конфлікт через рідного сина зі співмешканцем своєї колишньої дружини. Коли приїхав до будинку колишньої, то отримав кілька смертельних куль.
      • Головного підозрюваного, колишнього правоохоронця, на два місяці вже взяли під варту. Люди ж переконані, що стрілець міг бути не один. Адже у момент трагедії він відпочивав у будинку в компанії тамтешніх поліцейських.
      • Адвокатка вбитого у Каховці чоловіка наразі ще не отримала матеріалів кримінального провадження, до якого може бути причетний місцевий правоохоронець. Слідчий при цьому переконував, що їх немає.
      • Водночас Державне бюро розслідувань відкрило справу проти працівника районного управління поліції у Херсонській області. Його підозрюють у причетності до резонансного вбивства.

       

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини політики Новини України Розслідування Вбивство у Каховці Руслан Рябошапка ГПУ Вбивство
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