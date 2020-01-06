Вбивство у Каховці: Рябошапка відправив своїх прокурорів
Група прокурорів від Офісу Генерального прокурора буде керувати розслідуванням резонансного вбивства в Каховці, до якого може бути причетний правоохоронець.
Групу прокурорів визначив генпрокурор Руслан Рябошапка 5 січня, про це повідомляє пресслужба Офісу Генпрокурора.
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Вони на місці координуватимуть роботу слідчих та прокурорів у розслідуванні резонансного вбивства мешканця Каховки, через яке тривають протести.
Завдання прокурорів Офісу, які вже виїхали на місце злочину, ретельне і об’єктивне вивчення всіх версій вчиненого, стану провадження, вжиття заходів до встановлення всіх причетних до вбивства осіб,
– зазначають в Офісі Генерального прокурора.
У Каховці, що на Херсонщині, люди продовжують пікетувати відділок поліції, аби правоохоронці справедливо вели розслідування вбивства, яке сталося 1 січня. До справи може бути причетний поліцейський.
Резонансне вбивство у Каховці: основне
- 1 січня у місті вбили 26-річного місцевого жителя Володимира Чебукіна. Чоловік мав конфлікт через рідного сина зі співмешканцем своєї колишньої дружини. Коли приїхав до будинку колишньої, то отримав кілька смертельних куль.
- Головного підозрюваного, колишнього правоохоронця, на два місяці вже взяли під варту. Люди ж переконані, що стрілець міг бути не один. Адже у момент трагедії він відпочивав у будинку в компанії тамтешніх поліцейських.
- Адвокатка вбитого у Каховці чоловіка наразі ще не отримала матеріалів кримінального провадження, до якого може бути причетний місцевий правоохоронець. Слідчий при цьому переконував, що їх немає.
- Водночас Державне бюро розслідувань відкрило справу проти працівника районного управління поліції у Херсонській області. Його підозрюють у причетності до резонансного вбивства.