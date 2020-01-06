Вбивство у Каховці: Рябошапка відправив своїх прокурорів

Група прокурорів від Офісу Генерального прокурора буде керувати розслідуванням резонансного вбивства в Каховці, до якого може бути причетний правоохоронець.

Групу прокурорів визначив генпрокурор Руслан Рябошапка 5 січня, про це повідомляє пресслужба Офісу Генпрокурора.

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Вони на місці координуватимуть роботу слідчих та прокурорів у розслідуванні резонансного вбивства мешканця Каховки, через яке тривають протести.

Завдання прокурорів Офісу, які вже виїхали на місце злочину, ретельне і об’єктивне вивчення всіх версій вчиненого, стану провадження, вжиття заходів до встановлення всіх причетних до вбивства осіб,

– зазначають в Офісі Генерального прокурора.

У Каховці, що на Херсонщині, люди продовжують пікетувати відділок поліції, аби правоохоронці справедливо вели розслідування вбивства, яке сталося 1 січня. До справи може бути причетний поліцейський.

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