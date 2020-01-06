Убийство в Каховке: Рябошапка назначил своих прокуроров
Группа прокуроров от Офиса Генерального прокурора будет руководить расследованием резонансного убийства в Каховке, к которому может быть причастен правоохранитель.
Группу прокуроров определил генпрокурор Руслан Рябошапка 5 января, об этом сообщает пресс-служба Офиса Генпрокурора.
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Они на месте будут координировать работу следователей и прокуроров в расследовании резонансного убийства жителя Каховки, из-за которого проходят протесты.
Задача прокуроров Офиса, которые уже выехали на место преступления – тщательное и объективное изучение всех версий совершенного, состояние производства, принятие мер по установлению всех причастных к убийству лиц,
– отмечают в Офисе Генерального прокурора.
В Каховке на Херсонщине люди продолжают пикетировать участок полиции, чтобы правоохранители справедливо вели расследование убийства, которое произошло 1 января. К делу может быть причастен полицейский.
Резонансное убийство в Каховке: основное
- 1 января у городе убили 26-летнего местного жителя Владимира Чебукина. Мужчина имел конфликт из-за родного сына с сожителем своей бывшей жены. Когда приехал в дом бывшей, то получил несколько смертельных пуль.
- Главного подозреваемого, бывшего правоохранителя, на два месяца уже взяли под стражу. Люди же убеждены, что стрелок мог быть не один. Ведь в момент трагедии он отдыхал в доме в компании местных полицейских.
- Адвокат убитого в Каховке мужчины пока еще не получила материалов уголовного производства, к которому может быть причастен местный правоохранитель. Следователь при этом убеждал, что их нет.
- В то же время Государственное бюро расследований открыло дело против работника районного управления полиции в Херсонской области. Его подозревают в причастности к резонансному убийству.