Убийство в Каховке: Рябошапка назначил своих прокуроров

Группа прокуроров от Офиса Генерального прокурора будет руководить расследованием резонансного убийства в Каховке, к которому может быть причастен правоохранитель.

Группу прокуроров определил генпрокурор Руслан Рябошапка 5 января, об этом сообщает пресс-служба Офиса Генпрокурора.

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Они на месте будут координировать работу следователей и прокуроров в расследовании резонансного убийства жителя Каховки, из-за которого проходят протесты.

Задача прокуроров Офиса, которые уже выехали на место преступления – тщательное и объективное изучение всех версий совершенного, состояние производства, принятие мер по установлению всех причастных к убийству лиц,

– отмечают в Офисе Генерального прокурора.

В Каховке на Херсонщине люди продолжают пикетировать участок полиции, чтобы правоохранители справедливо вели расследование убийства, которое произошло 1 января. К делу может быть причастен полицейский.

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