15:21
6 янв 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      техно lifestyle Здоровье спорт дизайн Афиша auto Учеба Likar logo-afisha покер
      more
      РОЖДЕСТВО УБИЙСТВО В КАХОВКЕ ИТОГИ 2019 УБИЙСТВО СУЛЕЙМАНИ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Уикенд Путина в компании брутальных мужчин. Ментовские игры
      Вєсті Кремля
      16:46, 5 января
      Вести.UA. Жир: Универсальная отмазка Порошенко. Любовь в Верховной Раде
      Вєсті.UA
      13:23, 5 января
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля 2019
      24 Канал Новости Новости Украины
      РОЖДЕСТВО УБИЙСТВО В КАХОВКЕ ИТОГИ 2019 УБИЙСТВО СУЛЕЙМАНИ

      Убийство в Каховке: Рябошапка назначил своих прокуроров

      65 Читати новину українською
      Рябошапка определил группу прокуроров для расследования убийства в Каховке / Liga.net

      Группа прокуроров от Офиса Генерального прокурора будет руководить расследованием резонансного убийства в Каховке, к которому может быть причастен правоохранитель.

      Группу прокуроров определил генпрокурор Руслан Рябошапка 5 января, об этом сообщает пресс-служба Офиса Генпрокурора.

      Обратите внимание: Убийство в Каховке: какие отношения были между семьями жертвы и нападавшего

      Они на месте будут координировать работу следователей и прокуроров в расследовании резонансного убийства жителя Каховки, из-за которого проходят протесты.

      Задача прокуроров Офиса, которые уже выехали на место преступления – тщательное и объективное изучение всех версий совершенного, состояние производства, принятие мер по установлению всех причастных к убийству лиц,
      – отмечают в Офисе Генерального прокурора.

      В Каховке на Херсонщине люди продолжают пикетировать участок полиции, чтобы правоохранители справедливо вели расследование убийства, которое произошло 1 января. К делу может быть причастен полицейский.

      Резонансное убийство в Каховке: основное

      • 1 января у городе убили 26-летнего местного жителя Владимира Чебукина. Мужчина имел конфликт из-за родного сына с сожителем своей бывшей жены. Когда приехал в дом бывшей, то получил несколько смертельных пуль.
      • Главного подозреваемого, бывшего правоохранителя, на два месяца уже взяли под стражу. Люди же убеждены, что стрелок мог быть не один. Ведь в момент трагедии он отдыхал в доме в компании местных полицейских.
      • Адвокат убитого в Каховке мужчины пока еще не получила материалов уголовного производства, к которому может быть причастен местный правоохранитель. Следователь при этом убеждал, что их нет.
      • В то же время Государственное бюро расследований открыло дело против работника районного управления полиции в Херсонской области. Его подозревают в причастности к резонансному убийству.
      6 января – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день
      сегодня
      5096
      Автор: Ирина Юрковская
      Теги: Новости Украины Новости политики Убийство Расследования Убийство в Каховке ГПУ Руслан Рябошапка
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      сегодня , 12:00 Томос и ребенок на табуретке, или Улучшенная версия УПЦ КП
      Михайло Дубинянський 426
      сегодня , 11:08 Перенесут ли Рождество Христово и когда его хотят праздновать в Украине
      Інна Жолобович 11831
      сегодня , 10:05 Австралійський апокаліпсис: які висновки повинні зробити українці
      Уляна Супрун 1133
      сегодня , 09:34 Соцвыплаты на детей в 2020: от декретных до помощи одиноким матерям
      Ірина Поліщук 784
      сегодня , 09:04 Главные новости 5 января: первая потеря на Донбассе, Зеленский в Омане и новый пикет в Каховке
      Лія Бонавська 2693
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук