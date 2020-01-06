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      Убийство в Каховке: правоохранители встретились с родственниками погибшего

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      Полиция после протестов в Каховке встретилась с родственниками пострадавшего / most.ks.ua

      В областной прокуратуре Херсонщины 6 января состоялось межведомственное рабочее совещание по поводу резонансного убийства в Каховке, которое произошло 1 января 2020 года. Участие приняли, кроме прокуроров, представителей ГБР и полиции, также родственники погибшего.

      Встречу прокуроров и следователей с родственниками погибшего Владимира Чебукина организовали "с целью беспристрастного и всестороннего расследования дела". Об этом написали на официальном сайте прокуратуры Херсонской области. 

      К теме: Убийство в Каховке: Рябошапка назначил своих прокуроров

      О чем говорили правоохранители на встрече с родственниками Чебукина

      Говорили о том, как обеспечить надлежащее состояние расследования уголовного производства об убийстве Владимира Чебукіна.

      • Родственники погибшего рассказали о своем видении данного преступления. Правоохранители пообещали, что "все слова потерпевших взяты во внимание и будут тщательно изучены".

      После встречи прокурор области Игорь Ивченко также пояснил, что у приезда в Херсон группы прокуроров Офиса "цель – координация работы следователей и прокуроров в расследовании".

      • Перед прокурорами стоит четкая задача: тщательно и объективно изучить все версии совершенного преступления и сделать максимум для установления всех причастных к убийству лиц.

      Резонансное убийство в Каховке: главное

      • 1 января в Каховке убили 26-летнего Владимира Чебукина. У него был конфликт из-за родного сына с сожителем бывшей жены. В него стреляли, когда он приехал в дом бывшей. Впоследствии Чебукин скончался в больнице.
      • Главного подозреваемого, бывшего милиционера, задержали и на два месяца взяли под стражу. Однако люди убеждены, что стрелок мог быть не один. Ведь в момент трагедии отдыхал в компании местных полицейских.
      • Государственное бюро расследований открыло дело против работника районного управления полиции в Херсонской области. Его подозревают в причастности к резонансному убийству.

      ПРОТЕСТЫ В КАХОВКЕ: ХРОНИКА СОБЫТИЙ

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости Украины Новости Херсона ГПУ Полиция Государственное бюро расследований Убийство в Каховке Криминальные новости
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