Убийство в Каховке: правоохранители встретились с родственниками погибшего

В областной прокуратуре Херсонщины 6 января состоялось межведомственное рабочее совещание по поводу резонансного убийства в Каховке, которое произошло 1 января 2020 года. Участие приняли, кроме прокуроров, представителей ГБР и полиции, также родственники погибшего.

Встречу прокуроров и следователей с родственниками погибшего Владимира Чебукина организовали "с целью беспристрастного и всестороннего расследования дела". Об этом написали на официальном сайте прокуратуры Херсонской области.

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О чем говорили правоохранители на встрече с родственниками Чебукина

Говорили о том, как обеспечить надлежащее состояние расследования уголовного производства об убийстве Владимира Чебукіна.

Родственники погибшего рассказали о своем видении данного преступления. Правоохранители пообещали, что "все слова потерпевших взяты во внимание и будут тщательно изучены".

После встречи прокурор области Игорь Ивченко также пояснил, что у приезда в Херсон группы прокуроров Офиса "цель – координация работы следователей и прокуроров в расследовании".

Перед прокурорами стоит четкая задача: тщательно и объективно изучить все версии совершенного преступления и сделать максимум для установления всех причастных к убийству лиц.

Резонансное убийство в Каховке: главное

1 января в Каховке убили 26-летнего Владимира Чебукина. У него был конфликт из-за родного сына с сожителем бывшей жены. В него стреляли, когда он приехал в дом бывшей. Впоследствии Чебукин скончался в больнице.

Главного подозреваемого, бывшего милиционера, задержали и на два месяца взяли под стражу. Однако люди убеждены, что стрелок мог быть не один. Ведь в момент трагедии отдыхал в компании местных полицейских.

Государственное бюро расследований открыло дело против работника районного управления полиции в Херсонской области. Его подозревают в причастности к резонансному убийству.

ПРОТЕСТЫ В КАХОВКЕ: ХРОНИКА СОБЫТИЙ