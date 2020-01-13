21:47
13 янв 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      техно lifestyle Здоровье спорт дизайн Афиша auto Учеба Likar logo-afisha покер
      more
      АВИАКАТАСТРОФА МАУ В ИРАНЕ КОНФЛИКТ МЕЖДУ США И ИРАНОМ УБИЙСТВО АМИНЫ ОКУЕВОЙ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Путин + Асад = "Голубь мира" Трамп. "Танчики" в парламенте РФ
      Вєсті Кремля
      21:32, сегодня
      Вести.UA: Итальянские каникулы Кернеса. Ваше святейшество Дубинский.
      Вєсті.UA
      21:05, сегодня
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля 2019
      24 Канал Новости Новости Украины
      АВИАКАТАСТРОФА МАУ В ИРАНЕ КОНФЛИКТ МЕЖДУ США И ИРАНОМ УБИЙСТВО АМИНЫ ОКУЕВОЙ

      Отстранением все и закончится, – адвокат о массовых увольнениях в Каховке

      29 Читати новину українською

      После протестов горожан в Каховке, что на Херсонщине, состоялось массовое увольнение правоохранителей. В частности, лишили должности руководителя Каховского райотдела полиции, двух его подчиненных и шесть полицейских. Причиной стало нарушение процедуры следственных действий на месте расстрела 26-летнего Владимира Чебукина.

      Убийство произошло в новогоднюю ночь, однако уволили правоохранителей только сегодня, 13 января.

      Читайте также: Убийство в Каховке: правоохранители встретились с родственниками погибшего

      Член Совета общественного контроля при НАБУ, адвокат Злата Симоненко убеждена, что это произошло только благодаря массовым протестам местных жителей.

      "По этому уголовному производству ситуация очень критическая сейчас. Реакция руководства была достаточно затянута, особенно об отстранении и увольнении работников. Насколько я понимаю, руководство будет это доказывать тем, что они проводили внутреннюю проверку данных событий. Однако сразу понятно, руководство полиции начало действовать уже после того, как общественность показала свой протест против неправомерных действий полиции", – отметила Злата Симоненко.

      Что известно о резонансном убийстве в Каховке?1 января 2020 года 29-летний мужчина расстрелял из ружья 26-летнего местного жителя Владимира Чебукина. Впоследствии последний скончался в больнице. Предварительная причина стрельбы – ревность. Во время перестрелки на месте преступления был сотрудник полиции.

      В местных СМИ пишут, что правоохранитель и тот, кто стрелял в Чебукина, перед этим отдыхали в одной компании. Также журналисты предполагают, что полицейский намеренно ничего не сделал, чтобы предотвратить кровавый финал, и даже мог сам побуждать друга на преступление, убеждая, что никого не накажут.

      По словам адвоката, лишь 5% работников полиции привлекают к уголовной ответственности, а доказать злоупотребление служебным положением правоохранителей в суде – почти невозможно.

      Судебная практика также показывает, что большинство из них либо вообще освобождается от уголовной ответственности, либо даже обвинительный акт по таким лицам не отправляется в суд. По моему убеждению, на этапе отстранения от должности этих лиц все и завершится,
      – утверждает Злата Симоненко.

      Адвокат добавила, что такие случаи, как в Каховке, не редкость. За последние полгода в Украине именно после общественных протестов следователи начинали рассматривать скандальные уголовные производства. Также объяснила, что в случаях, когда есть подозрение на злоупотребление служебным положением работника полиции, именно Государственное бюро расследований должно немедленно начать уголовное производство в отношении этих лиц.

      Видео 24 канала: что известно об убийстве в Каховке

       

      Когда колядуют, щедруют и посевают
      сегодня
      36078
      Автор: Ирина Кунинец, Татьяна Пасичник
      Теги: Новости Украины Новости Херсона Убийство Криминал Убийство в Каховке Полиция
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Выбор редакции

      Комментарии
      Публикации
      сегодня , 21:43 Западные медиа о протестах в Иране из-за сбитого самолета: возможное падение режима
      Світлана Попова 1
      сегодня , 19:00 Обмін полоненими: яких злочинців Україна віддала окупантам
      Леонід Остальцев 119
      14 января , 08:30 Какие вазоны могут вызвать аллергию – опасность домашних растений
      331
      сегодня , 19:00 В Україні знали, що рейс 752 було збито, – The Washington Post
      Світові Медіа 1011
      сегодня , 18:30 Выборы на Донбассе: когда состоятся и какие последствия для Украины
      Інна Жолобович 443
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук