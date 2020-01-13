Отстранением все и закончится, – адвокат о массовых увольнениях в Каховке

После протестов горожан в Каховке, что на Херсонщине, состоялось массовое увольнение правоохранителей. В частности, лишили должности руководителя Каховского райотдела полиции, двух его подчиненных и шесть полицейских. Причиной стало нарушение процедуры следственных действий на месте расстрела 26-летнего Владимира Чебукина.

Убийство произошло в новогоднюю ночь, однако уволили правоохранителей только сегодня, 13 января.

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Член Совета общественного контроля при НАБУ, адвокат Злата Симоненко убеждена, что это произошло только благодаря массовым протестам местных жителей.

"По этому уголовному производству ситуация очень критическая сейчас. Реакция руководства была достаточно затянута, особенно об отстранении и увольнении работников. Насколько я понимаю, руководство будет это доказывать тем, что они проводили внутреннюю проверку данных событий. Однако сразу понятно, руководство полиции начало действовать уже после того, как общественность показала свой протест против неправомерных действий полиции", – отметила Злата Симоненко.

Что известно о резонансном убийстве в Каховке?1 января 2020 года 29-летний мужчина расстрелял из ружья 26-летнего местного жителя Владимира Чебукина. Впоследствии последний скончался в больнице. Предварительная причина стрельбы – ревность. Во время перестрелки на месте преступления был сотрудник полиции.



В местных СМИ пишут, что правоохранитель и тот, кто стрелял в Чебукина, перед этим отдыхали в одной компании. Также журналисты предполагают, что полицейский намеренно ничего не сделал, чтобы предотвратить кровавый финал, и даже мог сам побуждать друга на преступление, убеждая, что никого не накажут.

По словам адвоката, лишь 5% работников полиции привлекают к уголовной ответственности, а доказать злоупотребление служебным положением правоохранителей в суде – почти невозможно.

Судебная практика также показывает, что большинство из них либо вообще освобождается от уголовной ответственности, либо даже обвинительный акт по таким лицам не отправляется в суд. По моему убеждению, на этапе отстранения от должности этих лиц все и завершится,

– утверждает Злата Симоненко.

Адвокат добавила, что такие случаи, как в Каховке, не редкость. За последние полгода в Украине именно после общественных протестов следователи начинали рассматривать скандальные уголовные производства. Также объяснила, что в случаях, когда есть подозрение на злоупотребление служебным положением работника полиции, именно Государственное бюро расследований должно немедленно начать уголовное производство в отношении этих лиц.

Видео 24 канала: что известно об убийстве в Каховке