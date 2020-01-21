Резонансное убийство в Каховке: фигуранта дела отпустили под домашний арест

Экс-полицейского Александра Портнова на два месяца посадили под домашний арест. Его подозревают в сокрытии убийства 26-летнего жителя Каховки, которое произошло в новогоднюю ночь. Максимальное наказание за сокрытие такого преступления предусматривает лишение свободы до трех лет.

Согласно решению суда, Александр Портнов будет находиться дома с восьми вечера до семи утра, сообщил сайт "Граты".

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Что известно о трагедии в Каховке

В ночь на 1 января 29-летний мужчина расстрелял из ружья 26-летнего местного жителя Владимира Чебукина. Впоследствии он умер в больнице от полученных травм. Известно, что мужчины поссорились из-за того, кто будет воспитывать ребенка женщины. Отчим захотел забрать сына у его родного отца – Владимира. По версии следствия, в день трагедии отец мальчика приехал в дом бывшей жены с травматическим оружием. А ее сожитель, якобы обороняясь, выбежал на него с карабином и начал стрелять.

Правоохранители задержали стрелка и суд уже избрал ему меру пресечения – удержание под стражей 60 суток без права внесения залога. Во время перестрелки на месте преступления был сотрудник полиции. Этот факт и предположение, что правоохранители спустят дело на тормозах, спровоцировали протесты в городе – активисты несколько раз пикетировали местное управление полиции и даже жгли шины, требуя объективного расследования преступления.

У него пробиты легкие в двух местах. У него пробита печень в пяти местах. Ему отрезали две кишки по метру. У него прострелен желудок, который еще и на половину вырезан,

– сказала сестра убитого Дарья Чебукина.



Активисты несколько раз пикетировали местное управление полиции

Защитник Портнова отметил, что экс-полицейского еще не допрашивали по делу в качестве подозреваемого.

Он не видел самого преступления. Он выбежал и увидел, когда уже все произошло. Самого нанесения телесных повреждений Чебукину он не видел,

– заметил адвокат Артем Бибик.

Также он считает, что подозрение Портнову объявили из-за общественного резонанса. На расследовании причастности полицейского к убийству настаивали родственники Чебукина.

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