20:28
15 лип 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Кадиров готує медаль Путіну. Пиня поїхав кукухой
      Вєсті Кремля
      16:25, 13 липня
      Вєсті. UA: Тимошенко об'єднується з Медведчуком. Революційний крок Парубія
      Вєсті.UA
      20:12, сьогодні
      Куди поділися гроші нафтового магната Курченка: нові деталі резонансного розслідування
      ЦРУ
      11:25, сьогодні
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від музею до Українського дому
      Згадати все
      21:31, 10 липня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019

      Резонансні ДТП: кортежі яких Президентів України потрапляли в аварії

      185 Читать новость на русском

      Авто з кортежу Президента Володимира Зеленського протаранило автобус, у якому їхали діти. Аварія,яка сталась у Запорізькій області, обійшлася без жертв. Проте Зеленський не перший Президент України, чий кортеж потрапляв у аварії.

      Кортеж Зеленського

      Володимир Зеленський обіцяв, що не буде ніяких кортежів. І вже в перші місяці президентства авто з кортежу Президента протаранило автобус з дітьми.

      Читайте також: Кортеж Зеленського потрапив у ДТП: президент прокоментував інцидент

      Сталося це на Запорізькій трасі, де колона автобусів перевозила дітей з Кривого Рогу до оздоровчого табору. В наслідок удару автобус із неповнолітніми з’їхав у кювет, проте обійшлося без жертв. Також в аварію потрапили ще два легковики, які прямували в попутному напрямку. За попередніми даними, ДТП сталася через порушення правил обгону на трасі.

      Дивіться фото з ДТП:

      Управління державної охорони України також прокоментували це ДТП. Стверджуючи, що автомобіля Президента України серед машин, які потрапили у ДТП, не було.

      З відрядження на Херсонщині Володимир Зеленський полетів у столицю літаком. Проте це ДТП за участі кортежу президента далеко не перше в українській історії.

      Кортеж Порошенка

      Автівки супроводу Петра Порошенка збивали людей двічі. Поліцейський автомобіль, який виконував спецзавдання, збив 13-річного хлопця на велосипеді. Підліток отримав черепно-мозкову травму та численні переломи. Дитині буквально збирали кістки. Того вечора натовп ледь не вчинив над водієм самосуд.

      Дивіться фото з ДТП за участі кортежу Порошенка:

      В Адміністрації Президента не реагували на інцидент. На відміну від аварії в урядовому кварталі, яка сталася раніше від цієї.

      На початку весни 2018 року кортеж Порошенка у центрі Києва наїхав на пенсіонера на пішохідному переході. Той обійшовся тільки переломами. Тоді на Банковій обіцяли допомогти чоловікові.

      Кортеж Порошенка ДТП
      Кортеж Порошенка збив пенсіонера

      Журналісти намагалися з'ясувати подробиці щодо допомоги постраждалому пенсіонеру, проте його син дав зрозуміти, що спілкуватися із ЗМІ не хоче.

      Кортеж Януковича

      Криваву естафету аварій з кортежами Петро Порошенко перехопив у попередника. У 2010 році швидка з кортежу Януковича на швидкості 180 кілометрів за годину в'їхала в таксі. Водій тоді помер на місці, а Вікторія з чоловіком, які були на задньому сидінні дивом вижили.

      Кортеж Януковича у ДТП
      ДТП за участі кортежу Януковича

      Відкрита черепно-мозкова травма, клінічна смерть, кома, порвана селезінка, поламані два стегна. По дрібницях навіть не буду перераховувати скільки було. Чоловік тримав мене. Він обіймав мене за плече, а йому відірвало ліву руку. Йому пришивали її, але, на щастя, все обійшлося,
      – розповіла потерпіла у ДТП Вікторія Єсаулєнко.

      Операції та лікування родині оплачувала страхова компанія, а також допомагали друзі та колеги. Поте від Адміністрації Президента отримали лише путівки в санаторій.

      Читайте також: Учасник смертельної аварії під Полтавою не має стосунку до партії "Слуга народу"

      Свого часу авто супроводу Віктора Ющенка на Львівщині зіштовхнулося з іншим автомобілем. Водій цієї машини загинув. Проте ця інформація досі офіційно не підтверджена.

      blog_ava
      Все в смітті: з'явились нові фото пляжного сезону у Криму
      сьогодні
      4022
      Автор: Оксана Тропотяга
      Теги: Новини України Новини політики Аварії та ДТП Володимир Зеленський Авто Діти і неповнолітні Петро Порошенко Віктор Янукович Віктор Ющенко
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Коментарі
      Публікації
      Вибори до Верховної Ради: які партії проходять до парламенту
      сьогодні , 13:02 Вибори до Верховної Ради: які партії проходять до парламенту
      51777
      Давайте поговоримо: відома дата телемосту між 24 каналом і грузинським Руставі-2
      сьогодні , 14:30 Давайте поговоримо: відома дата телемосту між 24 каналом і грузинським Руставі-2
      3169
      Українські бійці неабияк налякали бойовиків: дивіться відео
      сьогодні , 19:00 Українські бійці неабияк налякали бойовиків: дивіться відео
      Повернись живим 972
      Сивочолий Вакарчук і зморшкуватий Зеленський: якими політики будуть у старості – фотоприпущення
      сьогодні , 18:54 Сивочолий Вакарчук і зморшкуватий Зеленський: якими політики будуть у старості – фотоприпущення
      599
      Хата в соняхах і боєприпаси на подвір'ї: якою нерухомістю володіє Дмитро Ярош
      сьогодні , 17:31 Хата в соняхах і боєприпаси на подвір'ї: якою нерухомістю володіє Дмитро Ярош
      Ірина Вихрущ 3204
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук