Резонансні ДТП: кортежі яких Президентів України потрапляли в аварії

Авто з кортежу Президента Володимира Зеленського протаранило автобус, у якому їхали діти. Аварія,яка сталась у Запорізькій області, обійшлася без жертв. Проте Зеленський не перший Президент України, чий кортеж потрапляв у аварії.

Кортеж Зеленського

Володимир Зеленський обіцяв, що не буде ніяких кортежів. І вже в перші місяці президентства авто з кортежу Президента протаранило автобус з дітьми.

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Сталося це на Запорізькій трасі, де колона автобусів перевозила дітей з Кривого Рогу до оздоровчого табору. В наслідок удару автобус із неповнолітніми з’їхав у кювет, проте обійшлося без жертв. Також в аварію потрапили ще два легковики, які прямували в попутному напрямку. За попередніми даними, ДТП сталася через порушення правил обгону на трасі.

Дивіться фото з ДТП:

Управління державної охорони України також прокоментували це ДТП. Стверджуючи, що автомобіля Президента України серед машин, які потрапили у ДТП, не було.

З відрядження на Херсонщині Володимир Зеленський полетів у столицю літаком. Проте це ДТП за участі кортежу президента далеко не перше в українській історії.

Кортеж Порошенка

Автівки супроводу Петра Порошенка збивали людей двічі. Поліцейський автомобіль, який виконував спецзавдання, збив 13-річного хлопця на велосипеді. Підліток отримав черепно-мозкову травму та численні переломи. Дитині буквально збирали кістки. Того вечора натовп ледь не вчинив над водієм самосуд.

Дивіться фото з ДТП за участі кортежу Порошенка:

В Адміністрації Президента не реагували на інцидент. На відміну від аварії в урядовому кварталі, яка сталася раніше від цієї.

На початку весни 2018 року кортеж Порошенка у центрі Києва наїхав на пенсіонера на пішохідному переході. Той обійшовся тільки переломами. Тоді на Банковій обіцяли допомогти чоловікові.



Кортеж Порошенка збив пенсіонера

Журналісти намагалися з'ясувати подробиці щодо допомоги постраждалому пенсіонеру, проте його син дав зрозуміти, що спілкуватися із ЗМІ не хоче.

Кортеж Януковича

Криваву естафету аварій з кортежами Петро Порошенко перехопив у попередника. У 2010 році швидка з кортежу Януковича на швидкості 180 кілометрів за годину в'їхала в таксі. Водій тоді помер на місці, а Вікторія з чоловіком, які були на задньому сидінні дивом вижили.



ДТП за участі кортежу Януковича

Відкрита черепно-мозкова травма, клінічна смерть, кома, порвана селезінка, поламані два стегна. По дрібницях навіть не буду перераховувати скільки було. Чоловік тримав мене. Він обіймав мене за плече, а йому відірвало ліву руку. Йому пришивали її, але, на щастя, все обійшлося,

– розповіла потерпіла у ДТП Вікторія Єсаулєнко.

Операції та лікування родині оплачувала страхова компанія, а також допомагали друзі та колеги. Поте від Адміністрації Президента отримали лише путівки в санаторій.

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Свого часу авто супроводу Віктора Ющенка на Львівщині зіштовхнулося з іншим автомобілем. Водій цієї машини загинув. Проте ця інформація досі офіційно не підтверджена.