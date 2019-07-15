Учасник смертельної аварії під Полтавою не має стосунку до партії "Слуга народу"

Учасник смертельної ДТП під Полтавою, місцевий підприємець Олексій Сердюков не є очільником міського осередку партії "Слуга народу". А ще Сердюков узагалі не є членом цієї політсили.

Про це повідомили в Telegram-каналі "Слуга народу": "Будьте уважні та довіряйте тільки офіційним джерелам інформації".

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Аварія за участю автомобілів Toyota Corolla та ВАЗ-21099 сталося на автодорозі Полтава-Диканька увечері 13 липня. У Toyota перебував Сердюков, який свого часу був куратором передвиборчої кампанії кандидата в депутати від "Слуги народу" Дмитра Нальотова. Сам Сердюков переконує, що за кермом його авто перебував не він.

Внаслідок зіткнення автомобілів під Полтавою постраждали 5 людей. В авто ВАЗ їхало подружжя з 12-річною дівчинкою. Матір дитини загинула, а дівчинка перебуває у важкому стані. Крім того, важкий стан – у водія ВАЗ і пасажирки Toyota.