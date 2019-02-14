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      Семен Кабакаєв

      Мінські угоди недосконалі, але мають і очевидний позитив

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      Мінські домовленості: результат є!
      Мінські домовленості: результат є! / UA.news

      Під час боїв в Донецькій області, орієнтовно в цей час, ми не спали до ранку. Обстріли тривали зазвичай до другої-третьої години, перерва з 6 ранку. Російські війська продовжували обстріли наших позицій та мирного населення.

      Чергували в дві зміни, а назагал – хто скільки витримував. Донецький аеропорт, Дебальцево – саме на цих точках була закцентована вся увага. Розвідка, якою ми займались, дала змогу познайомитись з багатьма чудовими військовими, на жаль, деяких вже немає з нами.

      Кожен день ми отримували багато повідомлень з різних напрямків про поранених та вбитих. Інколи це було декілька десятків людей. І розмовляючи годину тому, ти не знав чи доживе він до ранку.

      Читайте також: Чим новий план ОБСЄ відрізняється від Мінських угод і чи це вигідно Україні

      Зараз триває процес обговерення Мінських угод в Раді Безпеки ООН стосовно України. Росія намагається вкотре звинуватити нашу країну.

      Мені не подобаються ці угоди, вони недосконалі. Треба писати дорожню карту та все деталізувати. Але це все не має сенсу, якщо Путін не збирається їх виконувати і не виконує їх протягом всього цього часу.

      Позитивне, що дали, на мою думку, Мінські угоди:

      – знизилась кількість обстрілів, тобто втрат серед наших військових стало в рази менше;
      – міжнародні партнери нарешті зрозуміли, хто такий Путін та на що він спроможний;
      – ми змогли консолідувати навколо себе країни заходу;
      санкції постійно посилюються та б'ють по економіці РФ, а ескандери вже не такі веселі, як в 2014 році;
      – ми спромоглись звільнити багато заручників;
      – армія стала дійсно іншою і ми її вдосконалюємо кожен рік.

      Можливо для когось – це маленьких список, для мене великий. І тільки тому, що я знаю – наших хлопців загине набагато менше. У нас є вже всі шанси на перемогу, хоча війна йде на виснаження і супротивник буде намагатись захопити не тільки фізично Україну, але й політично, через своїх прихильників зсередини.

      Читайте також: Як Путін може допомогти ОБСЄ отримати вільний доступ на окупованому Донбасі

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      Автор: Семен Кабакаєв
      Теги: Новини України Війна на Донбасі Санкції Новини політики Втрати Війна Заручники Мінські домовленості Публікації
      Джерело: 24 Канал
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