В результаті масивних обстрілів російських військ значна частина Маріуполя без води та світла

Маріупольська міська рада повідомила, що через масивні обстріли російських терористичних військ велика частина Маріуполя залишається без води та світла.

Проте запевняються, що все це тимчасово. Комунальники та енергетики цілодобово працюють над відновленням комунікацій.

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Але процес йде повільно через постійні обстріли з боку окупантів. Але ми впораємося. Маріуполь вистоїть! Тримаймося разом та допомогаймо один одному,

– йдеться у повідомлення Маріупольської міськради.

Нагадаємо, ніч проти 2 березня була важкою для Маріуполя. Російські окупанти вночі завдавали ударів по всіх районах міста. Вони накрили прицільним вогнем житлові квартали, де немає жодної військової інфраструктури. Під обстрілом опинився і пологовий будинок на Лівобережжі.



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