Понад 200 тисяч уражень: Сирський вразив результатами роботи безпілотних систем за червень

Ефективність роботи безпілотних систем на полі бою та в тилу ворога підтверджується щоденно. Їх застосування забезпечує результативне ураження противника, виснажує його бойовий потенціал, підвищує стійкість наших військ і, найголовніше, зберігає життя українських захисників.

Про підсумки атак по росіянах за допомогою безпілотних систем розповів головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

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Що відомо про успіхи безпілотних систем?

Загалом упродовж червня 2026 року безпілотні авіаційні комплекси виконали понад 437 тисяч бойових місій. Так, вдалося уразити більше, ніж 200 тисяч ворожих цілей. Для порівняння: у травні цей показник становив 180 тисяч.

Безпілотні системи відіграють важливу роль і в ліквідації окупантів. За червень вдалося уразити майже 28 тисяч російських солдатів.

"Сили оборони продовжують збільшувати перевагу над противником у застосуванні FPV-дронів. У червні співвідношення уражень становило 1,6 до 1 на нашу користь, тоді як у травні – 1,5 до 1", – зазначив Сирський.

Разом із тим, продовжується розвиток ударів середньої дальності. У червні таких уражень було близько 3,4 тисячі, тоді як у травні цей показник становив 2 тисячі.

Не менш результативним став напрямок Deep Strike. "У червні уражено 172 цілі противника в його оперативній та стратегічній глибині", – зазначив головком, додавши, що противник уже відчуває наслідки цих ударів, а їхня кількість тільки нарощуватиметься.

Окрему увагу Сирський приділив розвитку НРК. Ці системи застосовують для логістики, евакуації поранених і виконання бойових завдань.

"У червні наші наземні роботизовані комплекси виконали близько 17 тисяч завдань. Для порівняння, у травні – 12,5 тисяч", – відзначив генерал.

Тили противника, його військова логістика, склади, пункти управління, енергетична інфраструктура та інші важливі об’єкти й надалі перебуватимуть під постійним вогневим впливом Сил оборони України,

– підкреслив Сирський.

Важливо згадати й про активізацію українських "санкцій" проти тіньового флоту Росії. За словами командувача Сил безпілотних систем Роберта "Мадяра" Бровді, за останні 72 години українські військові уразили 21 судно російського тіньового флоту, а також суховантаж і пором у Керчі. Лише в ніч на 8 липня під удар потрапили 9 танкерів.