Це найбільша поразка Росії, – Піонтковський зауважив цікаву річ щодо Саміту миру

У Швейцарії 15 – 16 червня відбувся Саміт миру. Для України результати цієї події позитивні, адже партнери запевнили, що і надалі підтримуватимуть нас у боротьбі з агресором.

Російський публіцист та опозиційний політик зі США Андрій Піонтковський розповів 24 Каналу, що на Саміті миру було розглянуто три із десяти пунктів, які запропонував для обговорення президент України Володимир Зеленський. Він зазначив, що це непоганий результат.

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Що обговорювали на Саміті миру

Опозиціонер наголосив, що у Швейцарії звучали три важливі теми для України. Перше, енергетична безпека, а саме ситуація на Запорізькій АЕС. Друге – безпечне переміщення продовольства у Чорному морі. Третє – гуманітарне питання пов'язане зі злочинами Росії, зокрема обмін всіх полонених українців на всіх росіян та повернення викрадених окупантами дітей.

80 країн світу підписали по цих трьох пунктах декларацію. Це стовідсоткова підтримка України,

– сказав він.

Андрій Піонтковський зазначив, що у вступній частині декларації мовиться про територіальну цілісність України. Він додав, що серед підписантів цього документа є несподівані країни, які мали зв'язки з Росією.

Декларацію підписали усі члени НАТО: Туреччина, Угорщина, Словаччина, великий друг Росії – Сербія. Це найбільша поразка Росії. Попри особливу позицію щодо відносин з Москвою, ці країни дуже цінують своє членство у НАТО,

– підкреслив опозиціонер.