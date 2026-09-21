Про це повідомляє видання DW.

Що відомо про результати голосування?

За підсумками голосування "Християнсько-демократичний союз" зазнав нищівного падіння порівняно з 2021 роком, коли підтримка сили в регіоні становила 13,3%. Це перший випадок у сучасній історії Німеччини, коли ця політична сила взагалі не буде представлена в одному з земельних ландтагів.

Перемогу в регіоні здобула правопопулістська Альтернатива для Німеччини, яка відома своєю критичною позицією щодо допомоги Києву. За даними європейських розвідувальних джерел, ця політична сила отримувала фінансову та інформаційну підтримку з боку Росії для проведення кампаній у соціальних мережах.

Представники "Альтернативи для Німеччини" виступають за скасування економічних санкцій проти Москви, відновлення постачання російських нафти й газу та намагалися через суд зупинити німецькі військові поставки в Україну. У своїй передвиборчій програмі партія наполягає на нейтральному статусі України та її відмові від вступу до НАТО та ЄС.

Фрідріх Мерц відмовився йти у відставку

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що продовжить працювати на посаді попри слабкий результат його партії ХДС на виборах у Мекленбурзі – Передній Померанії. Він назвав результат для партії "катастрофою", але заявив про намір продовжувати реформи.

Варто зазначити, спочатку очікували, що попри історично низький результат ХДС на виборах у Мекленбурзі-Передній Померанії партія все ж зможе зберегти представництво в парламенті.

Нагадаємо, раніше схожий провал ХДС відбувся на регіональних виборах у землі Саксонія-Ангальт, де "Альтернатива для Німеччини" також здобула перемогу.