Чи стануть затяжні атаки постійними: експерти пояснили, чому РФ змінює тактику й обстрілює вдень

Протягом доби 24 березня Росія здійснила наймасованіший дроновий обстріл України. Ворог запустив майже тисячу дронів, які атакували об’єкти енергетики та житлові будинки.

Головною відмінністю цього обстрілу було те, що окупанти завдавали ударів по українських містах у денний час. Спеціально для 24 Каналу експерти пояснили, яка мета затяжної атаки та як часто вони можуть повторюватися.

Чи стануть затяжні денні атаки постійними?

Головний редактор Defense Express Олег Катков сказав, що вчорашня російська атака по Україні може свідчити про зміну тактики завдання масованих ударів. До слова, раніше окупанти зазвичай концентрували удари протягом однієї ночі: близько 23:00 ворог запускав дрони, а потім крилаті та балістичні ракети.

Проте цього разу тактика була інша. На думку Каткова, ймовірно, росіяни зробили ставку на тривалу атаку, розтягнуту в часі. Водночас постає питання, чи стане така тактика постійною. Насамперед це залежить від того, наскільки ефективною її вважатиме Кремль.

Зверніть увагу! Керівник Центру протидії дезінформації при РНБО лейтенант Андрій Коваленко повідомив, що зараз Росія намагається вийти на інтенсивний режим масованих запусків ударних дронів Shahed протягом доби. Таку ціль окупанти поставили ще у 2025 році.

"Мета таких дій – максимально дестабілізувати повсякденне життя українців", – пояснив головний редактор Defense Express.

До прикладу, у столиці тривога тривала майже 5 годин, а в деяких містах ще довше. Окремі дрони змогли досягти своїх цілей, влучивши у будівлі просто в центрі міста. Хоча ці обʼєкти не належали до критичної інфраструктури чи військових цілей.

Чому РФ вирішила атакувати вдень: дивіться відео

Полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор та військовий експерт Роман Світан вважає, що російські дрони були свідомо спрямовані в житлові будинки та центри міст на Заході України.

Кремль відкрито займається геноцидом українців. У такий спосіб ворог підштовхує суспільство для ухвалення капітуляційних рішень,

– додав Світан.

Також це підготовка для наступальних операцій ворога перед 9 травня. У тилу відбувається тиск на цивільну інфраструктуру та місця компактного проживання цивільних.

Важливо! Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат повідомив, що російські дрони заходили "колонами" з кількох напрямків. Зокрема, через Чернігівську та Сумську області.

До чого готуються росіяни: дивіться відео

Який сигнал Путін хотів надіслати цинічною атакою?

На думку голови аналітично-адвокаційної організації "Центр спільних дій" Олега Рибачука, масована денна атака дронами по Україні може бути сигналом й для європейських країн, а не лише тиском на українців.

Особливість цієї атаки полягала у великій кількості засобів ураження, а також тривалості. Противник протягом усієї доби тримав населення в напрузі. Росіяни намагалися виснажити українську протиповітряну оборону, яка зазвичай найбільш активно працює вночі.

На західні регіони, зокрема Львів, дрони також летіли не просто так. Росія хотіла показати, що може дістати до будь-якого куточка нашої країни та позбавити людей відчуття безпеки,

– мовив Рибачук.

За його словами, вчорашня атака може бути відповіддю на удари, яких Сили оборони завдають по обʼєктах у глибокому тилу країни-агресора.

Що Росія хотіла показати затяжною атакою: дивіться відео

Який психологічний ефект від затяжних атак?

Журналістка та психологиня Лариса Волошина заявила, що денна атака по Україні є свідомим терором проти цивільного населення. У такий спосіб Володимир Путін демонструє маніакальні риси та своє небажання завершувати війну, навіть попри складну економічну ситуацію в Росії. Навпаки, його масштаби насилля лише зростають.

Людям із подібними рисами характерне прагнення виправдати насильство певною "місією". Для російського керівництва таким виправданням стала риторика про боротьбу з "нацизмом", яку підтримує значна частина росіян,

– зазначила Волошина.

Як приклад вона навела розмову між українцем і росіянином, де останній відкрито закликав до обстрілів, заперечуючи існування цивільних і називаючи їх "нацистами".

Психологиня наголосила, що, на відміну від України, яка атакує військові та стратегічні об’єкти ворога, Росія свідомо обирає цілями цивільну інфраструктуру, щоб завдати максимальних втрат серед мирного населення.

На її переконання, відповідальність за такі атаки лежить не лише на керівництві Кремля, а й на частині російського суспільства, яке підтримує або виправдовує насильство.

Навіщо Кремль чинить психологічний тиск на українців: дивіться відео

