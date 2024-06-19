Російський військовослужбовець зник після розповіді про незаконне відправлення на фронт

Російський військовослужбовець зник після запису відео про своє незаконне відправлення на фронт. Ймовірно, його відправили до нелегального табору для відмовників у Перевальську.

Командир відмовляється називати місцеперебування військових, відправлених на фронт. За даними російських ЗМІ, військових утримують у колишній колонії і відправляють служити до 57 бригади, передає 24 Канал.

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Що відомо про зникнення російського військового

Російський військовослужбовець зник після запису відео, в якому розповів про своє незаконне відправлення на фронт.

Ймовірно, його відправили до нелегального табору для відмовників у Перевальську. Дружина одного з військовослужбовців розповіла, що її чоловік не виходить на зв'язок вже третій день.

Командир з позивним "Абрам" відмовляється називати місцеперебування контрактників, яких відправили на фронт, мовляв, через порушення закону.

Він повідомив лише те, що її чоловік перебуває у частині "ІК-15", яка раніше була колонією. Зауважимо, що 15 червня мешканців Ростова, Сочі та Краснодара обманом вивезли на територію України для участі у бойових діях, попри наявність медичних довідок, що забороняють це.

Цей хлопець його взагалі взяли без документів, ще й обікрали. Немає ні військового квитка, ні паспорта. Цей взагалі хворий, він повинен у психлікарні лікуватися. У цього теж є направлення до психіатра. Усі сюди потрапили незаконно,

– сказав один із військових на відео.

За інформацією російських ЗМІ, ймовірно, мова йде про колишню колонію 15 в окупованому Перевальську, де утримують військових, які відмовилися воювати або просили відпустку.

З'ясувалося, що з цієї колонії військових відправляють служити до 57 бригади. Відомо, що у 2022 році кілька офіцерів зникли з табору для відмовників у Брянці і були зараховані до цієї бригади. Згодом з'ясувалося, що бригада була наполовину змішана з бійцями ПВК.