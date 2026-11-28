Німецький концерн Rheinmetall схиляється до зупинки проєкту заводу 155-мм снарядів в Україні. За 2,5 року тут не виробили жодного боєприпасу, а українські партнери хочуть робити все самостійно.

Як повідомив проєкт German Aid to Ukraine, генеральний директор компанії Армін Паппергер заявив про це 27 листопада під час виступу на Capital Markets Day у Гамбурзі. Відповідаючи на запитання інвесторів, очільник оборонного гіганта наголосив, що офіційного рішення щодо повного скасування ініціативи наразі не ухвалювали.

Чому Rheinmetall може піти

Паппергер пояснив ситуацію тим, що українська сторона активно розвиває власний оборонний сектор та прагне виготовляти продукцію самостійно. Зокрема, налагоджено серійний випуск артилерійських боєприпасів малої та середньої дальності, тому залежність від німецького виробника помітно зменшилася.

За оцінками гендиректора, Сили оборони України використовують від 1 до 1,3 мільйона артилерійських снарядів щороку. Понад половину цієї кількості забезпечують саме українські компанії, хоча армія й надалі спирається на значну міжнародну підтримку.

Водночас очільник концерну неодноразово нарікав на численні внутрішні бюрократичні бар'єри. Через затримки станом на серпень 2025 року Rheinmetall навіть не мав фінальної концепції будівництва всього комплексу, хоча від старту домовленостей минуло півтора року.

Наразі Rheinmetall розглядає лише два напрями подальшої роботи з Києвом. Перший передбачає постачання технологічного устаткування, зокрема спеціальних пресів для нарощування українських потужностей, а другий – надання далекобійних боєприпасів, технологій створення яких вітчизняна індустрія поки не має.

Постачання артилерійських снарядів для фронту продовжуватиметься за кошти урядів Німеччини, Данії та Нідерландів. Проте плани розгортати виробничі лінії безпосередньо всередині України більше не стоять на порядку денному компанії.

Нагадаємо, що в лютому 2024 року Rheinmetall уклав меморандум про спільне підприємство, розраховане на шестизначні щорічні обсяги випуску 155-мм снарядів і метальних зарядів. Згодом, у вересні 2025 року, тодішній міністр оборони Денис Шмигаль зазначав, що влада виділила земельну ділянку під цей завод у безпечному регіоні.