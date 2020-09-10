Колишнього голову Офісу Президента Андрія Богдана викликали на допит в Державне бюро розслідувань. Голова секретаріату Ющенка Олег Рибачук зазначив, що це, напевно, перший скандал в історії незалежної України, коли ексочільник ОП так розкритикував роботу президента та свого наступника.

Повістку про виклик на адресу реєстрації Богдана бюро вже відправило. Про те, чому саме його викликали на допит в ДБР Рибачук розповів в ефірі 24 каналу.

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За його словами, логіка з погляду Богдана щодо фрази "Я почав не перший" є зрозумілою. Тобто у відповідь на трохи знущальний, або іронічний коментар Зеленського про себе, Богдан почав за допомогою публічних комунікацій фактично приймати виклик від президента.

Теоретично чиновник повинен нести відповідальність, якщо дійсно озвучив неправдиву інформацію. Однак в Україні такого досвіду не було – ми звикли що звинувачення у державній зраді не завжди закінчуються вироком, – наголосив голова секретаріату Ющенка.

Документ з обіцянками Росії

За словами Рибачука, без домовленостей Росія б ніколи не пішла на перемир'я. Протягом 5 років війни воно не тривало більше, ніж 1 –2 дні. Істеричні чи ультимативні заяви Росії говорять про те, що вона вважає частину своїх домовленостей виконаними – "майже не стріляє" і чекає, коли Україна буде виконувати так звану свою частину.

Очевидним є те, що про щось таки домовлялися. Документів не маємо, однак невідомо, що знає Богдан. Це "суттєвий дим", за яким є "вогонь" домовленостей,

– зазначив політик.

Довідка. За інформацією Богдана, іноземні спецслужби вірять в існування домовленості про спільні поступки між Україною і Росією. Дмитро Гордон запитав у Богдана про так звані 13 пунктів, які нібито пообіцяв виконати нинішній голова ОП Андрій Єрмак росіянам. Андрій Богдан відповів, що сам не бачив цього документа, але серед дипломатів і співробітників спецслужб він начебто часто зустрічав згадку про нього.

Чи міг хтось політично тиснути на Богдана

"Тут є багато факторів, зокрема, мене вразила публічна поведінка Богдана, він "реально бикував". Тобто провокував та неприховано демонстрував, що є так званим гуру. Його поведінка вказувала на те, що він зовсім не сприймає Зеленського, як свого керівника", – розповів Рибачук.

Також він вважає, що це було питанням часу, поки Зеленський критично він залежав від Богдана, проте добром це закінчитися не могло. Політик впевнений, що лічильник перебування на посаді Єрмака тікає.

Підпал Tesla – один із сигналів

"Богдан продовжує показувати, мовляв, краще його не лякати. Він сам казав, що підпал авто пов'язаний з його політичною позицією та критикою влади. Своїм інтерв'ю він нібито натякнув, що не злякався. Ймовірно, він призначав багатьох із нинішніх керівників спецслужб та йому доповідали різні незалежні антикорупційні структури. Зокрема, у Богдана залишилось багато контактів у владі", – сказав український політик Олег Рибачук.

Чи є загроза Богдану

За словами голови секретаріату Ющенка, Богдан розуміє так звану недоречність усіх розмови про захист поліцією чи СБУ. Він хоче витримати паузу, аби досягнути порозуміння. Країну він покинув саме з питань безпеки.