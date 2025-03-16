Їв птахів і черепах: у Тихому океані врятували рибалку, що загубився і дрейфував 95 днів
- 61-річний рибалка з Перу, Максімо Напа Кастро, провів 95 днів у Тихому океані, оскільки збився з курсу через негоду.
- Максімо вижив, харчуючись птахами та черепахами; він постійно думав про свою сім'ю.
У вівторок, 11 березня, еквадорський човен знайшов у водах біля узбережжя північного Перу 61-річного рибалку. Чоловік наодинці провів у Тихому океані 95 днів.
Аби вижити, Максимо Напа Кастро харчувався птахами й черепахами. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на CNN і Reuters.
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Як рибалка вижив у океані
Максимо вирушив на риболовлю з Маркони, міста на півдні Перу ще 7 грудня 2024 року, заздалегідь підготувавши продукти на 2 тижні подорожі.
Однак через 10 днів шторм і негода збили чоловіка з курсу, тож човен мандрівника дрейфував у Тихому океані. Останні 15 днів перед порятунком він нічого не їв.
Аби "триматися за життя", рибалка згадував свою сім'ю, зокрема, матір і кількамісячну онуку. Згодом він розповів, що не хотів умирати, а вижив завдяки дощовій воді, птахам і черепахам.
Я думав про свою матір щодня. Я вдячний Богові за те, що він дав мені другий шанс,
– сказав чоловік.
Як тривали пошуки зниклого
Сім'я Максимо розпочала пошуки, але перуанські морські патрулі 3 місяці не могли знайти чоловіка. Зрештою його, зневодненого і в критичному стані, виявив еквадорський рибальський патруль за понад 1000 кілометрів від узбережжя.
Дякую вам, еквадорські брати, за те, що врятували мого тата, нехай благословить вас Бог,
– написала донька рибалки Інес Напа.
Максимо пройшов медичне обстеження в лікарні поблизу кордону, його вже виписали.
Нагадаємо, у вересні минулого року перуанська поліція вилучила 1,29 тонни акулячих плавників, що не мали належних документів про походження. Вантаж призначався для нелегального експорту до Азії, сировину використовують у приготуванні супів та афродизіаків.