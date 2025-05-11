Пили дощову воду та ловили рибу: врятували рибалок, які майже 2 місяці дрейфували в морі

У Еквадорі судно виявило п'ятьох рибалок, які провели в морі понад 50 днів. Чоловіки жили зі зламаним генератором, без засобів зв’язку та навігації.

У суботу, 10 травня, чоловіки прибули до порту на Галапагоських островах після того, як їх урятувало судно. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на CNN.

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Що відомо про рибалок, які дрейфували в морі

Троє перуанців та двоє колумбійців зникли безвісти ще в середині березня. Їх знайшло еквадорське судно, на ім’я Aldo 7 травня. Чоловіки 55 днів провели у морі.

Рибалки майже 2 місяці дрейфували в морі / Фото ВМС Еквадору

У Військово-морських силах Еквадору повідомляли, що через два дні після виходу з бухти Пукусана, що на південь від столиці Перу, рибалки заявили про поломку генератора. Через це перестали працювати засоби зв’язку та навігації.

Щоб вижити, вони виймали іржаву воду з мотора, а коли повз пропливала риба, ловили її та злегка проварювали. Також пили дощову та морську воду,

– пояснила капітанка фрегата ВМС Еквадору Марія Фарес агентству Associated Press.

Пошкоджене судно Mi Juanita / Фото ВМС Еквадору

У ВМС зазначили, що зараз чоловіки перебувають у стабільному стані. Відбувається координація їх повернення до рідних країн із залученням місцевих та іноземних органів влади.

Серед врятованих членів екіпажу:

Володимир Гонсалес, 32 роки;

Хосе Альбінес, 52 роки;

Жозе Габріель Альбінес, 31 рік;

Джонні Гарсія (вік не вказаний);

Хорхе Угарте, 40 років.

Човен, в якому вони перебували, не витримав перетягування буксира і потонув. На допомогу також прийшов човен берегової охорони Еквадору. Рибалок доправили на морську базу Сан-Крістобаль.

До слова, цього року у Тихому океані врятували рибалку, що загубився і дрейфував 95 днів. Шторм і негода збили чоловіка з курсу, тож човен мандрівника дрейфував у океані.