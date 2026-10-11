Засновник "Рибаря" Звінчук повернувся до Росії після депортації з Чорногорії

Засновник російського пропагандистського ресурсу "Рибарь" повернувся до Москви після затримання та депортації з Чорногорії. Разом із ним повернули його дружину та кількох колег, які намагалися знімати антиєвропейські відео на Балканах.

Як повідомляє ASTRA, Михайло Звінчук прилетів до російської столиці з Белграда в ніч проти 11 жовтня.

Депортація Звінчука та що їй передувало

За словами самого засновника телеграм-каналу, їх звільненню сприяли російські дипломати та державні структури. При цьому вилучену під час обшуків техніку їм так і не повернули.

Нагадаємо, чорногорські правоохоронці затримали Звінчука, його дружину Валерію та ще трьох осіб 9 жовтня. Влада країни офіційно визнала цю групу загрозою національній безпеці та зобов'язала їх покинути територію держави. У росіян конфіскували телефони, камери, дрони та іншу цифрову апаратуру, а зрештою відпустили.

Боснійське розслідувальне видання Detector з'ясувало, що Звінчук прибув на Балкани з Німеччини, хоча перебуває у санкційному списку Євросоюзу. У Чорногорії він знімав відеоролик про нібито проблеми країни через євроінтеграцію. Крім того, росіянин встиг висловитись про місцевих прикордонників, коли ті не перевірили його по базах даних під час в'їзду.

Реакція влади

Відомо, що чорногорські спецслужби стежили за цією групою протягом кількох днів від моменту їхнього прибуття. Прем'єр-міністр країни Мілойко Спаїч тоді наголосив, що гібридні операції не зможуть завадити європейській інтеграції держави.

Європейські структури звинувачують ресурс "Рибарь" у проведенні гібридних операцій та поширенні дезінформації. Сам Звінчук перебуває під санкціями Великої Британії та ЄС, а у США за інформацію про нього пропонують винагороду до 10 мільйонів доларів.