Китай може отримати доступ до Японського моря: на підході переговори з Росією та КНДР

Китай, Росія та Північна Корея планують розпочати переговори щодо дозволу на навігацію суден через річку Туманну. Це може мати значні безпекові наслідки для Японії, адже Пекін отримає доступ до Японського моря.

Річка Туманна тече вздовж кордону Китаю та Північної Кореї, а також Росії. Потім вона впадає в Японське море. Кремлю потрібна ця домовленість, аби заручитися більшої підтримкою Пекіна та Пхеньяна щодо війни в Україні.

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Доля ріки Туманної в руках Росії, Китаю та КНДР

Наразі китайські судна можуть вільно плавати по річці лише до села Фанчжуань, на сході провінції Цзілінь. Далі для проходу 15-кілометрової ділянки до Японського моря потрібен дозвіл від Росії та Північної Кореї.

7-метровий міст, збудований на річці ще в часи Радянського Союзу, блокує прохід для більших суден.

У спільній заяві після нещодавнього саміту ватажки Китаю та Росії – Сі Цзіньпін та Владімір Путін – наголосили на необхідності "конструктивного діалогу" з Північною Кореєю щодо річки Туманної.

Де протікає річка Туманна: дивіться на карті від Google maps

Історично Китай володів цією територією до 1860-х років, коли її захопила Російська імперія. Пекін неодноразово закликав Росію та Північну Корею дозволити своїм суднам плавати до Японського моря, пропонуючи створення спеціальної економічної зони вздовж річки.

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Останнім часом Росія почала змінювати своє ставлення до цієї ідеї через зростання залежності від Китаю у торгівлі. Особливо – після західних санкцій через вторгнення в Україну у 2022 році. Крім того, збільшився експорт енергії до Китаю та імпорт електронних компонентів та автомобілів.