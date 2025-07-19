"Осиротіла я": донька Фаріон поділилися щемливим дописами до роковин смерті матері

Рік тому, 19 липня, у Львові вбили відому мовознавицю та громадську діячку Ірину Фаріон. Суд досі встановлює, чи винен підозрюваний хлопець у злочині, а рідні оплакують втрату.

У цей день донька Ірини Фаріон Софія Семчишин написала про свій біль. Про це 24 Канал повідомляє з посиланням на її пости у Facebook.

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Як проходять роковини з дня загибелі Ірини Фаріон?

У суботу, 19 липня, біля могили мовознавиці на Личаківському цвинтарі у Львові триває панахида, повідомляє видання "Великий Львів". Люди зібралися, аби віддати честь Ірині Фаріон та вшанувати її пам'ять. Присутні відзначають сьогоднішню погоду – дощ ніби теж символізує сльози рідних та всіх, хто знав та шанував пані Ірину.

Особливо важким цей день є для дочки мовознавиці. Софія Семчишин у мережі опублікувала фото та відеоспогади з родинного архіву та написала, що після смерті матері вона осиротіла. А 19 липня для неї назавжди залишиться страшним днем.

Мені так хочеться тебе обійняти… Так хочеться почути твій голос… Я не хочу цього 19 липня. Не хочу цю страшну годину – 19:22… А потім – ще кінець усього. 23:20. Кінець твого життя. Я вже не рахуватиму місяців. Тепер це будуть роки,

– написала дочка Ірини Фаріон.

Софія Семчишин додала, що вона обов'язково помститься вбивці за смерть її матері.

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Нагадаємо, на Ірину Фаріон напали 19 липня 2024 року на вулиці Масарика у Львові. Чоловік, яким за підозрами був В'ячеслав Зінченко, стежив за мовознавицею, а потім вистрелив їй в голову. Злочинець втік з місця, а Ірину Фаріон госпіталізували. Доки поліція шукала нападника, лікарі боролися за життя діячки, але її серце не витримало. Того ж дня Ірина Фаріон померла.

Наразі Львівська ОВА просить надати Ірині Фаріон звання Героя України посмертно.