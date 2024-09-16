Людей ховали цілими сім'ями: результати розслідування російських злочинів в Ізюмі

10 вересня 2024 року минула друга річниця звільнення міста Ізюм на Харківщині, яке перебувало під російською окупацією пів року. Невдовзі після деокупації слідчі виявили одне з наймасовіших поховань ізюмчан.

У прокуратурі повідомили про результати розслідування злочинів росіян. Так, начальник управління протидії злочинам, вчинених в умовах збройного конфлікту, Харківської обласної прокуратури Спартак Борисенко в ефірі телемарафону повідомив, що вже вдалося ідентифікувати 390 тіл з місця цього масового поховання, передає 24 Канал.

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Розслідується понад 4500 злочинів росіян в Ізюмському районі

39 з усіх ідентифікованих загиблих – мешканці одного з житлових будинків міста. Прокурор розповів, що людей ховали цілими сім'ями, а в одній могилі знаходили по 5 – 6 тіл.

Спартак Борисенко також розповів, що у ході розслідування було розроблено інтерактивну карту, на якій вказані місця виявлення та зникнення людей, а також локації, де росіяни облаштовували свої блокпости.

Завершено нанесення командних пунктів військових підрозділів збройних сил Росії, які дислокувалися у місті Ізюм, а також місця розташування катівень, де незаконно утримувались громадяни,

– також повідомили у прокуратурі.

Загалом на території міста та району слідство знайшло 8 катівень. Зібрані там докази свідчать, що до мирних мешканців застосовували тортури, фізичне, психологічне та сексуальне насильство.

"Слідство триває. І маємо вже певні результати. Правоохоронці встановили двох окупантів, причетних до вбивства українського дитячого письменника Володимира Вакуленка, тіло якого було виявлено на місці масового поховання в Ізюмі. Триває судовий розгляд. Їм загрожує довічне ув'язнення", – наголосив Борисенко.

Загалом правоохоронцям вдалося встановити уже 7 російських військових, які вбивали цивільних в Ізюмському районі.

Зверніть увагу! За фактами порушень законів та звичаїв війни в Ізюмському районі розслідується понад 4500 кримінальних проваджень. У суді уже перебуває 13 обвинувальних актів щодо 18 окупантів: зґвалтування – 3, вбивство – 2, обстріли – 1, позбавлення волі – 4, застосування сили – 2, заволодіння майном – 1.