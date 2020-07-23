Фахівці повідомляють, що цього літа у річці Дніпро водиться безліч медуз та інших морських мешканців. Серед них: риба голка, медузи та бички.

Поява морських мешканців у водоймах Дніпра свідчить про те, що річка в катастрофічному стані, повідомляє Інформатор з посиланням на голову Асоціації рибалок України Олександра Чистякова.

Варто знати Що робити, коли вжалила медуза – важливі поради

Медуз помічали у столичній акваторії поруч з Верховною Радою, також їх виявили у Дніпрі в Черкаській та Запорозькій областях.

Чому у Дніпрі оселились морські мешканці

За словами Чистякова, перегородивши дамбами Дніпро, річку позбавили природного перебігу. За ці роки у ній утворилася власна екосистема, яка відрізняється від річкової.

У всіх бідах найдавнішої річки Європи винна людина! По берегах стоять мегаполіси, металургійні, хімічні гіганти зі своїми сливами. Земельний і Водний Кодекс чітко регламентують відстань природоохоронної прибережної території, на якій категорично заборонена господарська діяльність, крім рекреації,

– розповів фахівець.

Він пояснив, що попри усі ці правила поля впритул підійшли до прісних водойм, внаслідок чого усі хімічні засоби потрапляють просто у воду. Відтак, по дренажних каналах і малих ріках увесь цей бруд потрапляє у головну річку України.



Риба-голка у Дніпрі / Фото: Інформатор

Окрім того, за словами голови асоціації, усі автомийки скидають відходи у ливнівки. Оминаючи очисні споруди, брудна вода з автомобільними маслами, різноманітною хімією, а особливо з фосфатами, потрапляє просто у Дніпро.

Це далеко не повна картина потворного відношення до головної річки України, з якої п'є воду 2/3 її населення. За твердженням вчених, вода у водосховищах нагадує коктейль зі всієї таблиці Менделєєва. Завдяки всьому цьому склад води змінився, що й дало можливість оселитися в каскаді Дніпровських водосховищ мешканцям морських лиманів,

– додав Чистяков.

Звідки в річці з'явилися медузи?

Дрібна медуза, виявлена у Дніпрі, називається Craspedacusta sowerbyi. Вона дещо менших розмірів, але теж має щупальця Це Амазонська прісноводна медуза родом з Китаю, хо деякий час вважалось, що її батьківщина – Південна Америка.



Медуза, виявлена у Дніпрі / Фото: Інформатор

Олександр Чистяков повідомив, що ще декілька років тому у річці можна було зустріти поодинокі екземпляри, але цьогоріч їх занадто багато.

Цікаво, що Амазонська прісноводна медуза зовсім не властива екології України. Ймовірніше за все, у Дніпро вона потрапила з чийогось акваріуму.