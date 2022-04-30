Рідкість навіть для досвідчених пілотів: Шольц летів через Північний полюс, щоб оминути Росію

Канцлер Німеччини Олаф Шольц 29 квітня був змушений повертатися з Японії не навпростець, а зробити гак через Північний полюс. Всі ці маневри для того, аби не опинитися у повітряному просторі Росії.

Як пишуть ЗМІ, німецький канцлер летів "добрих 13 годин". Прикметно, що час у польоті у Шольца зайняв більше, ніж весь візит до Японії.

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В Японії канцлер Німеччини пробув 20 годин, а час у дорозі склав трохи більше за 26 годин (час подорожі в обидві боки).

Чому Шольц облітав Росію

Зазвичай політ із Японії до Німеччини відбувається за прямим маршрутом, через Китай і переважно через Росію, але з огляду на рішення європейських країн уникати повітряного простору Росії, що напала на Україну (тут через війну небо є небезпечним), маршрут змінили.

У Токіо літак Airbus A350 із Шольцом летів через Польщу, Румунію, Грузію, Азербайджан, Казахстан і Китай. Назад до Берліна канцлер вирушив через американський штат Аляска, пролетів над Північним Льодовитим океаном і через Фінляндію прибув до Німеччини.

Як пілот прокоментував політ

Пілот, який керував урядовим літаком, назвав політ захопливим.

Це захоплююче. Це те, що ви робите не дуже часто,

– сказав капітан Міхаель Веєрер.

За словами Веєрера, для нього це був другий політ над Північним полюсом. Першим був у 2013 році рейс із Лаосу до американського міста Нью-Йорк із тодішнім главою МЗС Німеччини Гідо Вестервелле.

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