Рідні росіян, які попали під "часткову" мобілізацію, лише за листопад подали понад тисячу заяв до суду з вимогами визнати набір того чи іншого солдата на службу незаконним. Позивачі стверджують, що мобілізація проходить невідповідно до законів Росії, а "чмобіків" при цьому треба повернути додому.

Зрозуміло, що суди аж ніяк не стають на бік відправлених Путіним на смерть. Ба більше, за даними джерел 24 каналу в українських спецслужбах, рішення служителів Феміди доводять, що юридично мобілізація у Росії досі триває.

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Для офіційної зупинки набору "чмобіків" бункерний дід має підписати відповідний наказ. А доки він цього не зробив, кожен чоловік від 18 до 60 років має величезні шанси бути примусово відправленим на війну.

Офіцери викрадають у мобілізованих всі посилки

У численних позовах родини "чмобіків" вказують, що чоловіків змусили брати участь у бойових діях без проходження медичної комісії та проведення злагодження та підготовки.

Оскільки Путін прирівняв мобілізованих до контрактників, їх почали відправляти на виконання надскладних завдань, які потребують наявності спеціальних навичок.

Втім, на відміну від військовослужбовців за контрактом, "чмобікам" не платять зарплати. Крім того, їм забороняють брати відпустки, не відпускають з місць дислокації підрозділів навіть на один – два дні.

На передовій мобілізованими затикають всі дірки на фронтах. Їх першими посилають в атаку, а у випадку відступу – наказ на покидання позицій "чмобіки" отримують останніми.

У градації російського війська "частково" мобілізовані обіймають останню сходинку, оскільки навіть бойовики з Донбасу у порівнянні з ними мають набагато більше прав.

На точках збору мобілізованих примусово утримують у неволі, їм обмежують можливість спілкування з друзями та рідними, а також намагаються всіляко зламати морально. Адже командуванню російськими військами потрібна велика кількість поневоленого "гарматного м’яса".

При цьому керівництво різноманітних військових частин, які комплектуються "чмобіками", намагається вдавати вигляд, що сильно турбується долею рабів-смертників. Оскільки держава не забезпечує мобілізованих майже нічим, офіцери дають їм можливість надсилати додому запити на придбання чогось необхідного та отримувати зі своїх глибинок посилки з передачками.

Втім, ще жодне з поштових відправлень не дійшло до свого адресата. Оскільки всі посилки рідні мають відправляти на ім'я командування, буквально у 100% випадків російські офіцери відкривають посилки з відправленими мобілізованим речами. Вони забирають Їжу, теплі речі, взуття, засоби захисту та інші цінності, після чого подекуди віддають "чмобікам" взагалі пусті коробки.

Тим часом у ГУР повідомили, щоУсі чинні документи військового обліку та наявні архіви військкоматів оцифровують. Відтепер військовозобов'язані громадяни Росії зможуть отримати повістку через СМС, електронну пошту чи навіть соціальні мережі.

Ситуація стала настільки масовою, що у будь-якому чаті рідних мобілізованих радять перед відправкою надсилати "чмобікам" фото посилки "для збору речових доказів крадіжок". Зрозуміло, що абсолютно все вкрадене з відправлень потім бачать у кабінетах офіцерів, безпосередньо на них чи на території військової частини. Подекуди вимоги "чмобіків" повернути поцуплені речі призводять до бійок з командуванням.

Тим не менше, хоч якось покарати з офіцерів за скотське до себе ставлення мобілізовані не можуть. Жодну скаргу на командування ніхто не буде розглядати Хоча б тому, що постраждалі від керівництва "чмобіки" через якийсь умовний тиждень відправляться на концерт Кобзона, а якщо немає постраждалих, то не буде й справи.

Суди завалюють позовами про незаконну мобілізацію

Після того, як Путін оголосив мобілізацію, більшість "Ваньок" абсолютно мовчазно пішли до російського війська. Вони вважали, що Кремль насправді не кидає своїх, а кілька сотень тисяч відправлених у зону бойових дій буцімто зможуть швидко змінити ситуацію на фронті.

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Втім, як виявилося, заробити на війні "чмобіки" не зможуть, а замість легкої прогулянки в Україні їх очікує смерть. То ж всі мобілізовані, яких ще не встигли відправити на війну, одразу ж почали скаржитися рідним на свою погану долю: замерзаємо, голодаємо, рятуйте.

Ті жінки, для яких повернення свого чоловіка, сина чи батька є більш важливим за можливість купити нову "Ладу", почали організовуватися та намагатися боротися з державою. У жовтні-листопаді вони достатньо масово наймали адвокатів та йшли до судів, де вимагали визнати мобілізацію того чи іншого "Ваньки" незаконною.

Треба зазначити, що в окремих випадках вимоги родин "чмобіків" насправді виконували.

Втім, ще жоден із мобілізованих після цього не повертався додому. У військових частинах, куди надходило рішення суду про необхідність звільнити "чмобіка" зі служби, стверджують, що подібного механізму не існує.

Демобілізація буде можливою лише після того, як Путін підпише відповідний наказ.

То ж скільки б справ російські жінки не виграли у судах, скількох би мобіків не відправили на передову незаконно, у Кремлі не збираються відпускати із зони бойових дій взагалі нікого. Адже під час війни Москві взагалі не потрібні люди у Росії. Путін волів би відправити до України геть кожного, хто лише може тримати у руках зброю.