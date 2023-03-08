Навоювалися, а тепер ниють: рідні мобілізованих на Донбасі просять Путіна повернути чоловіків

Росія мобілізовувала на війну проти України як своїх громадян, так і мешканців так званих псевдореспублік. Їхні рідні вже бідкаються та просять Путіна повернути чоловіків додому.

З відповідним проханням до кремлівського диктатора звернулися рідні мобілізованих з "ЛДНР", передає 24 Канал. Причому бідкання стосувалося лише тих військових, яким поза 50 років. Черговий доказ того, що гнали від самого початку всіх, кого лише могли.

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Плачуться на відсутність відпустки

До Путіна звернулися рідні тих мобілізованих, які поповнили російське військо ще у лютому 2022 року. Причому мовиться про чоловіків, котрим поза 50 років. Якщо раніше вони пишалися тим, що на рівних воюють, то зараз дуже сильно просяться додому.

Рідні мобілізованих плачуться на те, що їхні чоловіки воюють ось уже понад рік. І, ясна річ, ніхто з них ні в які відпустки не йшов. Ба більше, на території псевдореспублік "ЛДНР" просто не діють жодні механізми, які могли б вплинути на виконання закону.

Зауважимо, що скаржаться рідні бійців, які служили у таких колишніх військових частинах псевдореспублік: 08801, 08803, 08805, 08807, 08819, 08818, 08826.



Рідні мобілізованих скаржаться Путіну / Скриншот

Не приймаються рапорти на звільнення за віком, і якщо приймаються, то лежать мертвим вантажем місяцями. На наші звернення немає реакції ні у військовій прокуратурі, ні у військових частинах,

– скаржаться родичі.

Вони додали у своєму зверненні, що найбільше, на що можуть розраховувати, що їхні скарги просто по колу ходитимуть між інстанцій.

Путін для них – остання надія

Кривавого диктатора, який і послав їхніх чоловіків на смерть, вони закликають до рівноправності та дотримання законів. Мовляв, їхні чоловіки уже досягнули граничного віку, тож пора їх повертати додому.



Просять Путіна вплинути на військове керівництво / Скриншот

Вони скиглять, що вже перепробували всі можливі способи досягнути виконання закону, який гарантує звільнення за віком. Тож їхня остання надія – звернення до самого Путіна. Причому, як ви вже зрозуміли, зробили вони це через соціальні мережі. Нам здається, що диктатор з Кремля швидше поштових голубів отримає.

Рідні висловили надію, що Путін, якщо до нього це звернення дійде, вплине на командування військових частин. Адже воно продовжує саботувати звільнення від військового служби тих, хто досягнув граничного віку.

Тим часом у Росії планують підвищити граничний призовний вік. Так, на службу можуть кликати військовозобов'язаних віком від 18 до 30 років, а не до 27, як це було досі.

Наостанок нагадаємо актуальні втрати ворога. Станом на ранок 8 березня вдалося знищити 155 530 російських загарбників. А лиш за минулу добу на "концерт Кобзона" відправилися 700 бійців.