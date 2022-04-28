Рига передала Києву 11 пасажирських автобусів та 80 тонн гуманітарної допомоги, – Кличко

До Києва прямують 11 пасажирських автобусів, завантажених гуманітарною допомогою з Латвії. Це подарунок для української столиці від Риги.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

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11 пасажирських автобусів, які передала Києву влада Риги, вже перетнули кордон і прямують Україною до столиці. Автобуси завантажені майже 80 тоннами гуманітарної допомоги,

– зазначив Кличко.

Мер Києва висловив вдячність латвійським партнерам за підтримку.

"Дякую латвійським друзям і готуємось зустрічати в Києві таку важливу допомогу від партнерів", – наголосив він.

Раніше повідомлялося, що німецькі партнери на прохання Кличка передали Києву 12 реанімобілів та 8 пожежно-рятувальних автомобілів.

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