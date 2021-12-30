"Рік скумбрії": мережа вибухнула мемами після обмовки Зеленської

Перша леді Олена Зеленська випадково обмовилася і сказала, що скумбрія коштує 8 гривень за кілограм. Дружина президента визнала помилку, але користувачі соцмереж уже встигли створити меми на цю тему.

24 канал зібрав найкращі жарти, меми та фотожаби, які зробили користувачі соцмереж.

Що цьому передувало Зеленська сказала, що купує скумбрію по 8 гривень: перша леді вже прокоментувала обмовку

Як виглядає скумбрія по 8 гривень

Олена Зеленська у своєму інстаграмі пояснила, що вона мала на увазі, що 8 гривень коштує 100 грамів скумбрії, однак мережу це не зупинило. Українці одразу ж вирішили уявити, як виглядає така дешева риба.



Скумбрія по 8 гривень на думку українців / Скриншот

Фантазія користувачів соцмереж не знає меж. Наприклад, скумбрія уже відреагувала на свою вартість.



Скумбрія по 8 гривень відреагувала на обмовку / Скриншот

Риба, за версією користувачів, уже стала офіційною валютою в Національному банку. У неї навіть є свій курс.



Скумбрія – нова валюта / Фото з твітеру Дід Ванг

Купити скумбрії чи на проїхатися в метро

Почувши про таку вартість риби, українці вирішили її порівняти з вартістю інших товарів та послуг. Ось що з того вийшло.



Так що тепер обирати? / Скриншот



2 кілограми скумбрії чи батон? / Фото з твітеру Сметанат борщу

Хто найбільше зрадів таким цінам

Найбільше таким цінам на скумбрію, звичайно ж, зраділи тварини. Навіть пінгвіни в Антарктиді.



Пінгвіни ідуть по скумбрію / Фото Victor Bened

Ну і без котів не обійшлося. Ці любителі поласувати рибою теж не могли оминути теми "подешевшання" скумбрії.

Скумбрія до новорічного столу

Скумбрію тепер назвали символом Нового року. Десь образився водяний тигр.



Символ Нового року / Скриншот

Українські політики своїми обмовками навіть сформували новорічне меню. Користувачі соцмереж прикинули, як воно може виглядати.



Новорічне меню на 2022 рік / Скриншот



Однак не всім до вподоби така скумбрія / Фото Victor Bened

Вартість скумбрії в Україні в середньому становить близько 80 гривень. Однак, якщо купувати рибу з головами, то можна знайти і дешевше – до 50 гривень.

Гарного дня!