Глава МЗС Італії Антоніо Таяні доручив послу в Києві звернутися до української влади через внесення євродепутатів до списку "Миротворця". Дипломати закликали захистити політичний плюралізм і свободу слова представників ЄС.

Як повідомляє сайт МЗС Італії, міністр уважно стежить за ситуацією навколо представників партії "Рух п'яти зірок" у Європейському парламенті.

Які подробиці?

Відомство підкреслило непохитність принципів демократії та захисту плюралізму думок.

Італія продовжуватиме підтримувати Україну, водночас наголошуючи на важливості забезпечення поваги до демократичних свобод і повноважень представників, обраних до європейських інституцій,

– зазначили в італійському зовнішньополітичному відомстві.

Скандал довкола європейських депутатів

16 листопада на порталі "Миротворець" з'явилися відомості про Даніло Делла Валле. Політика, який послідовно виступає з критикою постачання зброї Україні, звинуватили в інформаційних маніпуляціях і поширенні пропаганди.

Невдовзі парламентар заявив, що вслід за ним до переліку потрапила вся делегація партії "Рух п'яти зірок" у Європарламенті.

Представники політсили розцінили цей крок як спробу тиску та звернулися по допомогу до європейських інституцій.

Звернення до керівництва ЄС

Даніло Делла Валле направив звернення до президентки Європарламенту Роберти Метсоли з проханням про захист і пообіцяв зосередитися на поверненні до дипломатичного врегулювання війни.

Європейський парламент уже вимагав заборонити діяльність сайту. Верховний комісаріат ООН засудив його порушення, тоді як ОБСЄ та посли G7 повідомили про ризики поширення персональних даних. Тепер за закликами мають піти дії. Наші думки можна оскаржувати. Право їх висловлювати – недоторканне,

– підкреслив Делла Валле у соцмережі X.

Західні партнери неодноразово закликали українську владу розв'язати проблему з функціонуванням порталу.

Зокрема, ще у 2021 році Європарламент у своїй резолюції щодо Угоди про асоціацію закликав Київ заблокувати ресурс через підбурювання до ненависті.