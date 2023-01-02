В Італії екоактивісти облили фарбою фасад будівлі Сенату

Група екоактивістів з руху "Останнє покоління" облила фарбою фасад Сенату Італії в Римі. Інцидент стався зранку 2 січня.

Карабінери затримали п'ятьох активістів. Вони перебувають в офісах Головного управління поліції.

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У своїй заяві активісти виправдовують атаку тим, що "в основі жесту лежить відчай, який випливає з низки все більш тривожних статистичних даних і даних про еколого-кліматичний колапс, який вже почався, і незацікавленість політичного світу перед обличчям того, що обіцяє бути найбільшим геноцидом в історії людства".



Активісти облили фарбою фасад будівлі Сенату Італії / Фото Ansa

Активісти розповіли, що провели бліцатаку о 7:45 за допомогою струменя помаранчевої фарби, розпорошеної з вогнегасників.

"Останнє покоління" вимагає "негайно перервати повторне відкриття виведених з експлуатації вугільних електростанцій і скасувати проєкт нового буріння для пошуку і видобутку природного газу".

Облита фарбою будівля Сенату Італії / Фото open.online

Президент Сенату Ігнаціо Ла Русса засудив акцію екоактивістів. Він наголосив, що немає "ніякого алібі, ніякого виправдання вчинку, який ображає всі інститути та що тільки завдяки холодній крові карабінерів він не переріс в насильство".

Сенат був боягузливо обраний, тому що на відміну від Палаццо Кіджі, Палати депутатів та інших установ, він ніколи не розглядав до цього часу необхідність створення зони безпеки навколо будівлі,

– пояснив він.

Також президент Сенату додав, що скликає на 3 січня Раду президентства Сенату для прийняття будь-якого відповідного рішення.

Атаку активістів засудив міністр навколишнього середовища та енергетичної безпеки Італії Джільберто Пічетто Фратін, а також політики більшості та опозиції.