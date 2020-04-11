Римо-католики Львова відмовилися освячувати паски на Великдень

Через карантин, який зараз триває в Україні у межах боротьби з коронавірусом, римо-католики ухвалили рішення не освячувати паски. Річ у тім, що інфекція COVID-19 поширюється, зокрема, через контакти людей.

Про це заявив мер Львова Андрій Садовий у відеозверненні 11 квітня. За його словами, кожен може освяти паску вдома, використавши для цього освячену воду.

​До теми Католицька Пасха в Україні: дата святкування

"Хочу висловити слова пошани владиці Мокшицькому за дуже мудре рішення", – зауважив він.

Крім того, в неділю, 12 квітня, коли римо-католики відзначатимуть Великдень, всі їхні храми будуть тільки для священників. Натомість для вірян вони будуть закритими. Останні ж зможуть побачити богослужіння через соцмережі та по телебаченню. Те ж саме стосується й християн східного обряду, які святкуватимуть Вербну неділю.

"Закінчиться карантин, тоді й будемо святкувати. Бажаю всім нам добра, любові та великої Божої ласки. Дякую", – підсумував Андрій Садовий.

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Раніше МВС і представники церков всіх без винятку конфесій дійшли згоди, що богослужіння в українських храмах відбуватимуться виключно за участю священнослужителів. А для того, щоб до служби змогли долучитися прихожани, відбуватиметься онлайн-трансляція. Парафіяни ж зможуть відвідувати храми лише індивідуально та коли там не буде богослужінь.

Але в такому разі кількість осіб, які одночасно перебувають разом, не повинна бути більше ніж дві у великих храмах і не більше ніж одна у храмах меншого розмірів. Але це не враховуючи священнослужителів. Всі присутні мають носити маски, а ззовні не повинно бути черг,

– розповів радник міністра внутрішніх справ Юрій Тандіт

Водночас він підкреслив, що в разі спроб вірян відвідати церкву, поліцейські патрулі "будуть толерантно та виважено роз'яснювати необхідність виконання цих правил". Крім того, у МВС пояснити нові правила попросили й представників духовенства.

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Ситуація з коронавірусом в Україні: головне

Згідно з даними МОЗ, станом на 11 квітня в Україні зафіксували 2513 випадків коронавірусу . На жаль, 73 людини померли , натомість 79 пацієнтів одужали .

. На жаль, , натомість . На Львівщині підтвердили 96 випадків , 4 із яких є летальними;

, 4 із яких є летальними; 12 березня Україна ввела карантин , аби зупинити поширення коронавірусу. Він мав тривати до 3 квітня, але 25 березня уряд продовжив обмеження до 24 квітня.

, аби зупинити поширення коронавірусу. Він мав тривати до 3 квітня, але 25 березня уряд продовжив обмеження до 24 квітня. У межах карантину Україна закрила свої кордони для іноземців від 16 березня та припинила міжнародне авіа- та залізничне сполучення з 17 березня.

з 17 березня. Закрили й усі культурні, розважальні, спортивні заклади, ресторани, кафе тощо. Працюватимуть лише аптеки та продуктові магазини, АЗС, банки та страхові компанії.

Працюватимуть лише аптеки та продуктові магазини, АЗС, банки та страхові компанії. З 18 березня повністю припинили міжміське пасажирське залізничне сполучення. Також закрили метро у Києві, Харкові та Дніпрі.

Також закрили метро у Києві, Харкові та Дніпрі. З 24 березня українцям заборонили здійснювати будь-які туристичні мандрівки , передусім літаками.

, передусім літаками. 25 березня Кабмін запровадив надзвичайну ситуацію по всій Україні.

1 квітня уряд посилив карантинні обмеження: заборонили перебувати в громадських місцях без маски; відвідувати парки та зони відпочинку, окрім вигулу домашніх тварин; гуляти вулицями групами більше ніж по двох; проводити заходи групами більше ніж 10 людей. Також заборонили перебувати на вулицях дітям до 16 років без супроводу дорослих.



Як захиститись від коронавірусу: поради/Інфографіка 24 Каналу