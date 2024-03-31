Кілька реакцій на бурхливе обговорення ринку азартних ігор

1. Ринок азартних ігор вже був заборонений з 2009 по 2020 рік. Щоправда, ця заборона не працювала, і всі про все знали.

2. Легальний ринок азартних ігор – це 13 юридичних осіб, які працюють на "землі" та 17 – в мережі інтернет.

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3. Нелегальний ринок азартних ігор – це понад 600 сайтів (це лише ті, про які відомо КРАІЛ і щодо яких ми спільно з правоохоронцями ведемо роботу для блокування доступу на території України).

Нагадую, що завдання КРАІЛ – максимально обмежити незаконну діяльність та ефективно регулювати саме на легальних організаторів.

4. Лудоманія. В КРАІЛ працює Реєстр осіб, яким обмежений доступ до гральних закладів та/або участь в азартних іграх. КРАІЛ здійснює перевірки організаторів на дотримання процедури ідентифікації гравців, інформація щодо яких була додана до Реєстру осіб, яким обмежений доступ до гральних закладів або участь в азартних ігор.

Від кінця минулого року і дотепер ми провели 6 перевірок. Порушення виявили в 4 випадках. Накладені штрафи у розмірі 14 мільйонів гривень. Перевірки продовжуємо.

5. Непряма реклама азартних ігор під виглядом спонсорства та її кількість – це не добре. Але цей момент точно не залишиться поза увагою КРАІЛ.

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6. За даними НБУ, у 2023 році українці щодня витрачали в онлайн-казино близько 400 мільйонів гривень. Саме витрачали, а не програвали. Адже поповнення ігрових аккаунтів – це не завжди програш. Ще є виплати на картку (виграшу або повернення ставок), а це десь 70 – 80% від депозитів.

Та й взагалі порівнювати ці цифри з донатами на Збройні Сили України – некоректно. Тоді так само їх можна порівняти з витратами українців в магазинах і ресторанах щодня (і це не про товари першої потреби).